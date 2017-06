Contrasens Cine #rezistă mai mult? de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Este aproape înduioșător modul în care cei care cereau demisia Guvernului astă-iarnă, cu ocazia protestelor la Ordonanța 13, astăzi sunt gata să iasă cu pieptul gol ca să-l apere pe premierul Grindeanu. Nu spun că e bine sau rău că partidul îi retrage sprijinul politic și-i cere demisia, deși, în paranteză fie spus, premierul a fost propus de partid și tot partidul are dreptul să-i ceară să plece. Spun, însă, că este suspectă această agitație în rândul #rezistenților care se dădeau de ceasul morții astă iarnă pentru a debarca Executivul și, astăzi, când dorința le este îndeplinită, se împotrivesc. Acum care sunt adevăratele mize și care sunt culisele acestui scandal, putem doar bănui. Nu știm multe lucruri, deși, pe surse, s-au spus multe. Cert este că nu știm nici de ce PSD îi vrea capul lui Grindeanu și nici de ce acesta nu vrea să demisioneze, nu știm de ce anumiți agenți de influență îl susțin acum pe premier după ce, anterior, îi cereau demisia. Este cel mai ciudat scandal politic din ultimii zece ani pentru că, în ciuda a ceea ce se zvonește, nu știm resorturile sale interne. Nu cunoaștem nici sforăriile acestui scandal. De fapt nu cunoaștem mai nimic. A, că multă lume ne oferă interpretări, este altceva. Că diferite organisme cu diverse grade de interes în acest scandal ne oferă propriile variante, nu e de mirare. Sunt serviciile secrete implicate, agenții de influență externi sunt conectați la acest scandal, e un conflict de suprafață în partid, e un conflict care să se soldeze cu ruperea partidului? Sunt informații la care nu avem acces, deși am fi tentați să speculăm. În concluzie, scandalul există, implicațiile sunt imense, dar nu știm de la ce s-au luat. În buna tradiție românească vom afla în curând sau niciodată. Pentru că, după cum arată semnele, se va pune batista pe țambal. Singurul lucru pozitiv este că economia, câtă mai avem, este atât de deconectată de viața politică încât nici Bursa și nici cursul valutar nu au reacționat în vreun fel. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.