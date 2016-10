Cine e candidatul Rusiei?

Campania electorala din SUA a luat de un timp o turnura interesanta, Hillary Clinton acuzând Rusia de implicare si pe contracandidatul sau – Donald Trump – de legaturi financiare cu Moscova. O serie de atacuri cibernetice care au dezvaluit aspecte defavorabile lui Clinton sau chiar magarii de campanie au fost puse pe seama hackerilor rusi, atentia fiind deturnata de la continutul comunicarilor – care nu i-au cazut bine lui Hillary – catre cei care ar fi interesati sa o distruga.

Concluzia a fost ca rusii se amesteca in campania electorala incercând sa-l impuna pe Trump ca viitor presedinte. Asa sa stea lucrurile?

Wall Street Journal (WSJ) dezvaluie, insa, ca seful campaniei electorale a lui Hillary Clinton, John Podesta, are legaturi de afaceri foarte strânse cu Rusia. Fost sef al staffului Casei Albe sub presedintia lui Bill Clinton, Podesta lauda, in 2009, la un eveniment organizat de Center for american Progress eforturile pentru crearea unor relatii mai constructive cu Rusia.

In 2011, Podesta este ales in comitetul director al Joule Unlimited, un start-up in domeniul energiei solare iar dupa opt luni, scrie WSJ – un fond de investitii sprijinit de guvernul rus – Rusnao – a anuntat intentia de a investi 35 de milioane de dolari in compania americana. Peste câteva luni, Joule anunta ca presedintele Rusnao – nimeni altul decât fostul vicepremier rus Anatoli Ciubais – s-a alaturat consiliului de administratie.

Cam in acelasi timp, John Podesta intra in Comitetul pentru Afaceri Externe al secretarului de stat Hillary Clinton. WSJ scrie ca desi nu este ilegal pentru o persoana sa investeasca intr-un fond care urmareste sa dezvolte tehnologii de care sa beneficieze Rusia, este ilegal sa o faca daca, in acelasi timp, este si consilier extern pentru Guvernul SUA.

In vreme ce un purtator de cuvânt al campaniei lui Hillary Clinton a declarat ca Podesta a trecut actiunile pe numele copiilor sai când a revenit la Casa Alba, emailurile facute publice de WikiLeaks arata ca a primit facturi pentru consultatii legale legate de compania offshore creata in Delaware catre care si-a transferat actiunile. Intrebarea este cine ar plati facturi pentru a crea companii in care nu are nici un interes?

Problema este extrapolata de unii analisti care se intreaba daca nu cumva, de fapt, Rusia o sprijina pe Hillary, in vreme ce Trump este o tinta falsa.

Argumentul este ca Trump ar fi un agent al schimbarii care ar zgudui putin establishmentul american si ar provoca modificari ale paradigmei. Pe când, Hillary Clinton, cu discursul sau razboinic, ar putea implica SUA in alte conflicte pentru care nici nu mai sunt pregatite si nici nu mai pot sa le faca fata.

SUA au criticat interventia de 10 ani a Rusiei in Afganistan dar trupele americane sunt de 15 ani in aceasta tara si nu reusesc sa o pacifice. Irakul este pierdut, Siria este pierduta pentru SUA. Alte esecuri militare americane ar fi fatale pentru Washington, care, in momentul actual este pe cale sa-si piarda suprematia mondiala in favoarea Chinei.