Cine detine informatia, detine putere

Sunt inca sub impresia dezagreabila conturata dupa ultima confruntare dintre cei doi candidati la presedintia Statelor Unite, Hillary Clinton si Donald Trump, de joi dimineata, pe ceasurile noastre. Ma asteptam ca aceasta runda sa lamureasca multe dintre problemele americanilor si ale lumii, in special.

A fost o paruiala zdravana, impanata cu atacuri la persoana, vocabular din suburbiile New York-lui, fara lumina si idei.

Pentru americani au mai ramas doar câteva zile pâna la alegerea celui mai puternic om al lumii, la noi, atunci abia incepe campania electorala pentru alegerile parlamentare, de la care natiunea asteapta extrem de mult, dupa patru ani dominati de lupte politice fara finalitate, cu un Parlament mamut, greoi, neprofesionist, interesat, individual si pe grupuri, de nimicirea adversarului decât de conducerea tarii prin legi, legi izvorâtoare de progres economic, siguranta cetateanului, a tarii, cu impact major asupra bunastarii, atât la nivel national, regional si local.

Ce s-a ales de ele, fiecare cetatean poate judeca singur, cum tot singur va trebui sa discearna din ceea ce ii promit partidele si reprezentantii lor, la alegerile din 11 decembrie 2016.

Mizam foarte mult pe informarea cetateanului, pe cunoastere, astfel ca in fata urnelor sa se prezinte (sper ca in numar cât mai mare) in cunostinta de cauza.

Ziarul Desteptarea, la fel ca si in alte momente importante, a facut un pas inainte si a venit in intâmpinarea alegatorului, publicând in editia de astazi, atât cât s-a putut, programele, ideile, strategiile pentru urmatorii patru ani, cât si unele propuneri pentru Senat si Camera Deputatilor. Este o oglinda valabila la aceasta ora. Vom alege partide, vom alege si oameni, mai tineri, mai in vârsta, cu experienta sau virgini politic, profesionisti in domeniul fiecaruia, curati, integri, harnici si cu dragoste de tara. De noi depinde.