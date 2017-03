Actualitate Cine dă aprobare pentru salvarea unui urs? de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un urs prins într-un laț pus de braconieri a așteptat două zile ca să fie salvat pentru că pădurarii au fost trimiși de la o autoritate la alta din cauza neclarităților legislative. Conform PROTV, oamenii au incercat sa gaseasca o solutie ca sa il salveze, dar si sa respecte legea. „L-a descoperit un domn de aici din comuna venind la niste haraci pentru fasole. Mi-a zis ca este ursul prins in lat si eu am anuntat autoritatile”, a declarat pentru sursa citată, pădurarul Silviu Brebene. „Cred ca e al 22-lea urs eliberat si doctorul este inimos si se implica. IN rest institutiile statului sunt ca si inexistente in problema asta. Nimeni nu stie ce trebuie facut, nimeni nu raspunde nimeni nu-si asuma nimic”, spune și Adrian Titianu, responsabil cu vanatoarea Directia Silvica Bacau. 0 SHARES Share Tweet

