Cinci tineri au fost reţinuţi pentru trafic de droguri de Geta Panaite - Procurorii de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au reţinut cinci tineri, cu vârste cuprinse între 22 şi 30 de ani, fiind acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc în formă continuată şi introducere de droguri de risc în ţară fără drept. Aceştia sunt bănuiţi că din anul 2016 s-ar fi ocupat cu procurarea, deţinerea şi comercializarea zilnică de droguri de risc, către diferiţi consumatori. La cele 11 percheziţii efectuate în municipiul Bacău, mpreună cu poliţiştii de la Combaterea Criminalităţii Organizate Bacău, au fost găsite şi ridicate 200 de grame de cannabis, 100 de grame de haşiş, 35 de seminţe de cannabis, şase cântare electronice, cinci dispozitive pentru mărunţit substanţele vegetale, folosite pentru prepararea şi porţionarea drogurilor, un aparat pentru confecţionarea ţigărilor artizanale și două dispozitive pentru administrarea drogurilor prin fumare, tip „bong" şi „pipă". Anchetatorii au mai ridicat şi un pistol cu gaze (tip airsoft), trei laptopuri, un hard-disk, 18 telefoane mobile şi suma de 4.800 de lei. Cei cinci reţinuţi au fost prezentaţi judecătorilor cu propunere de arestare preventivă, iar alte trei persoane sunt cercetate sub control judiciar.

