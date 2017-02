Multimedia Cinci răniți într-un accident la Dieneț (Pâncești) de Comunicat de presa -

Pompierii salvatori băcăuani au fost solicitaţi să intervină în această dimineaţă, la ora 09:11, în urma unui accident rutier produs în comuna Pânceşti, sat Dieneţ. Imediat, la faţa locului s-au deplasat 10 pompieri militari, cu o autospecială de intervenţie cu apă şi spumă, o autospecială pentru descarcerare şi o autospecială pentru transport personal şi victime multiple (SMURD ATPVM). De asemenea, la locul evenimentului s-au deplasat şi două echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău (SAJ Bacău). La sosirea la locul accidentului salvatorii au constatat faptul că, în evenimentul rutier a fost implicat un autoturism, condus de un bărbat în vârstă de 25 de ani, ce s-a răsturnat în afara părţii carosabile. 1 of 4 În vehicul se aflau cinci persoane (patru adulţi şi un minor), care au suferit diferite traumatisme. Nu au fost persoane încarcerate. Patru victime (trei adulţi şi minorul în vârstă de doi ani) au fost preluate de către echipajul SMURD ATPVM, iar conducătorul autoturismului de unul dintre echipajele SAJ Bacău. Toate persoanele rănite au fost transportate la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului de Urgenţă Judeţean Bacău. Pompierii salvatori băcăuani au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, pentru deconectarea bornelor de la acumulatorul autoturismului și pentru repunerea acestuia pe roţi. 131 SHARES Share Tweet