Top Story Cinci case incendiate la Brusturoasa de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În data de 13.04.2017, ora 14:50, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău a fost anunţat telefonic prin sistemul unic pentru apeluri de urgenţă 112, despre producerea unui incendiu la 4 gospodării din comuna Brusturoasa, sat Hăngăneşti. La locul producerii evenimentului s-au deplasat 9 autospeciale de intervenţie și o ambulanță SMURD, încadrate cu 35 de pompieri militari din cadrul Detașamentelor de Pompieri Bacău, Onești și Moinești, Garda de Intervenție Comănești și Punctul de lucru Brusturoasa. Pentru coordonarea acţiunilor de intervenţie, la faţa locului s-a deplasat grupa operativă a inspectoratului, formată din 4 pompieri salvatori, cu o autospecială pentru muncă operativă.

La sosirea forţelor de intervenţie la faţa locului, s-a constatat faptul că incendiul se manifesta la 5 case de locuit, 2 adăposturi de animale şi 4 anexe, pe o suprafaţă totală de aproximativ 800 mp. În urma evenimentului, o femeie, în vârstă de 39 ani a suferit un atac de panică. Acesteia i s-au acordat îngrijiri medicale de către echipajul SMURD. Pacieta a fost transportată la Spitalul Orășenesc Comănești. La faţa locului s-a deplasat şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Ghimeş Făget, cu o autospecială de intervenţie cu apă şi spumă şi 4 voluntari. În raionul de Intervenţie al Detaşamentului de Pompieri Moineşti este asigurată intervenţia de către un echipaj cu o autospecială de intervenţie cu apă şi spumă din cadrul Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă al S.C. O.M.V. Petrom. La ora 15:43 incendiul a fost localizat iar la 18.35. a fost lichidat. 1 of 13 FOTO: ISU Bacău 517 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.