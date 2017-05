Sanatate Cinci băcăuani au ajuns la Urgenţe muşcaţi de căpuşe de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În minivacanţa de 1 Mai, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Bacău au ajuns peste 650 de pacienţi, dintre care 10 au fost răniţi în accidente rutiere şi 18 victime ale unor agresiuni, dar au fost şi 6 pacienţi care au avut nevoie de îngrijiri după ce au fost muşcaţi de câini, iar alţi 5 băcăuani au apelat la medici în urma unor muşcături de căpuşă. În cazul lor, cadrele medicale au extras căpuşele, iar persoanele respective au plecat apoi acasă cu recomandări. Astfel de cazuri devin frecvente primăvara şi vara, când băcăuanii ies la grătar la iarbă verde sau doar la o plimbare în locuri cu multă verdeaţă. De regulă, cei mușcaţi de căpuşă apelează la serviciul public de sănătate pentru a fi siguri că se extrage insecta în totalitate, pentru că în cazul în care aceasta este purtătoare a bacteriei borrelia se pot îmbolnăvi de Lyme. Primele simptome după o astfel de muşcătură apar după aproximativ o săptămână, dacă insecta nu este depistată imediat, şi se manifestă prin erupţie la locul muşcăturii, febră, amorţeală, mâncărime, greaţă şi vomă şi se poate ajunge să fie afectate articulaţiile, inima sau sistemul nervos, dacă căpuşa contaminată este scoasă târziu şi nu se administrează antibiotic cu spectru larg. Potrivit raportului privind starea de sănătate a populaţiei realizat de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bacău, în 2016, la nivelul judeţului Bacău au fost 11 suspiciuni de boală Lyme, din care 5 au fost confirmate. „Am constatat o menţinere a incidenţei B. Lyme. Au fost înregistrate 5 cazuri confirmate (din 11 suspiciuni), grupa de vârstă cea mai afectată a fost 65-74 ani, iar simptomul cel mai frecvent acuzat a fost eritemul migrator”, se arată în raportul DSP. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor, se recomandă atenţie sporită la campare, iar în timpul plimbărilor prin pădure sau păşuni sfatul este să se poarte pantaloni lungi, deschişi la culoare, pentru ca insectele să poată fi observate cu uşurinţă. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.