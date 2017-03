Cinci ani închisoare, pentru analfabetul provocat să dea mită

În urmă cu un an, un poliţist comunal reuşea, printr-un flagrant considerat nelegal, să dea pe mâna procurorilor un presupus mituitor – un tânăr de 20 de ani, analfabet. Din înregistrări rezultă clar că acesta nu mai voia să-i dea bani, dar poliţistul îl convinge până la urmă să-i ofere şpaga.

Cu toate acestea, Tribunalul Bacău a aplicat în cazul lui Ionel R. o condamnare exemplară – 5 ani închisoare, pentru dare de mită, în timp ce numeroşi poliţişti corupţi au scăpat, în general, cu pedepse cu suspendare. Inculpatul poate face apel.

Ionel R. (20 de ani), din comuna Stănişeşti, s-a ales cu dosar penal, anul trecut, după ce a condus un autoturism neînmatriculat şi cu numere false.

Deşi nu deţinea permis de conducere, bărbatul s-a urcat la volan, a pierdut controlul maşinii şi s-a răsturnat, distrugând parţial gardurile de la două case. De cercetările în acest dosar s-a ocupat Ioan V., cel care la scurt timp face denunţ penal la DGA Bacău şi la Parchetul Tribunalului împotriva inculpatului. Acesta a sesizat că, în momentul în care l-a chemat la audieri, Ionel R. a vrut să-i dea şpagă 200 de euro pentru ca poliţistul să oprească cercetările.

Agentul de poliţie spune că a refuzat banii, dar s-a gândit totuşi să-i facă omului şi un flagrant. Planul său a fost, însă, dat peste cap tocmai de către inculpat care nu a mai dorit să-i dea şpagă. Flagrantul, din care vom redăm pasaje, este un adevărat act de provocare, interzis şi nelegal, spun avocaţi care nu au nicio legătură cu această cauză.

Interceptările discuţiei dintre poliţist şi inculpat

Agentul de poliţie: (…) Ieri ce spuneai… spuneai ceva despre o chitanţă (şpaga, n.r.), ce vroiai să spui, ce?

R. Ionel: Nu…nu. Acuma că mi-aţi făcut dosaru’ nu are rost acuma să…

Agent de poliţie: Păi, şi? Ai zis de chitanţă.

R. Ionel: Nu mi-aţi zis… să aduc… nimic.

Agent de poliţie: Mă Ionuţ, e vorba de chitanţa de care ziceai ieri. Ai zis de o chitanţă „dom’le vă las o chitanţă”.

R. Ionel: Da, da’ am uitat-o. Da, deci nu ştiu ce se poate rezolva în cazul ăsta.

Agent de poliţie: Păi ce…ce-i în mintea ta? Ce înseamnă asta? Ce să rezolvi?

R. Ionel: Da’ nu mai aveţi cum.

Agent de poliţie: Cum?

R. Ionel: Nu ştiu dacă mă mai puteţi ajuta.

Agent de poliţie: Pot să te ajut cu ceva? Spune-mi.

R. Ionel: Pai dacă se poate… mă ajutaţi.

Agent de poliţie: Anume?

R. Ionel: Să nu mai am dosar… eu ştiu?

…….

R. Ionel: Păi spuneţi-mi cât mă costă şi…. rezolvăm problema!

Agent de poliţie: Să spun… Ce anume să coste? Eu… am tarif? (…) Spune-mi şi…spune în faţă, dacă ai vreo idee… să zic aşa…