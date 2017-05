Sport Cin’ se pune cu „csmeul” Bako? de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter CSȘM Bacău și-a lansat noua mascotă, care are rolul de a mări numărul de simpatizanți ai clubului și, totodată, de a-i înfricoșa pe adversari E simpatic. Simpatic, dar și înfricoșător. Se poate? Se poate. Simpatic cu proprii suporteri, înfricoșător cu adversarii: acesta este „identikit”-ul noii mascote a Clubului Sportiv Știința Municipal Bacău, „csmeul” Bako. Prezentată publicului băcăuan sâmbăta trecută, cu ocazia meciului de handbal masculin CSȘM – CSU Târgoviște, mascota a purtat noroc încă de la început clubului polisportiv finanțat de Primărie. „În săptămâna în care «csmeul» Bako a intrat în viața clubului, am avut marea satisfacție a unor rezultate de excepție, în frunte cu cele trei medalii cucerite la Europenele de Lupte pentru juniori mici de la Belgrad. Prin urmare, a fost de bun augur”, a punctat directorul CSȘM Bacău, Adrian Gavriliu. Purtând un nume ce face trimitere la…izvoarele Bacăului, Bako este un zmeu devenit, în virtutea unui joc de cuvinte, „csmeu”. „Intenționăm să schimbăm numele clubului din CS Știința Municipal în Clubul Sportiv Municipal pentru a evita confuzia cu CS Știința; în unele rânduri, până și corespondența a nimerit greșit. Pe scurt, vom fi CSM, iar sportivii noștri vor fi «csmei» sau, în cazul juniorilor, «csmeișori». Dorim să consolidăm identitatea clubului, iar crearea csmeului Bako, dar și a unui imn oficial al clubului, interpretat de Valy Stoleru Band, reprezintă primele etape ale acestui proiect de re-branding”, a declarat directorul Gavriliu. Confecționat la comanda CSȘM Bacău, de Teatrul „Țăndărică” din București, „csmeul” Bako și-a stabilit domiciliul la baza sportivă „Constantin Anghelache” (Letea), noul sediu al clubului finanțat de municipalitate. Bako va fi însă alături de sportivii CSȘM la toate manifestările sportive din Bacău, indiferent de locație. Cu atât mai mult cu cât, începând de anul acesta, clubul polisportiv înființat în 2010, are și câteva secții noi: volei, oină, sporturi ecvestre și gimnastică. Adversarii au, deci, un motiv în plus pentru a se îngrijora. La urma- urmei, cine s-ar putea pune cu „csmeul” Bako? 0 SHARES Share Tweet

