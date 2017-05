Economie „Chirurgii pădurilor” s-au întrecut din nou în măiestrie profesională de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter ei sunt tăietorii de arbori ai Direcției Silvice și au participat la concursul „Cel mai bun fasonator mecanic, faza pe județ Județul Bacău va fi reprezentat la etapa națională a concursului „Cel mai bun fasonator mecanic”, care va avea loc la Suceava în luna iunie și care a ajuns la a opta ediție, de Cristian Vintilă, fasonator mecanic la Ocolul silvic (OS) Mănăstirea Cașin. El a ocupat primul loc la etapa județeană a concursului, care a fost organizată în acest an de Direcția Silvică Bacău în Ocolul silvic Fântânele. Ocupanții următoarelor două locuri au fost Titel Dumitru, de la OS Zeletin și de Bogdan Agache, de la OS Fântânele. Ziua concursului județean a fost una parcă binecuvântată de Dumnezeu: liniștită, caldă, fără măcar o boare de vânt, o zi de adevărat debut al verii. Ea a început, la sediul OS Fântânele, cu o ședință de pregătire cu normele de protecția muncii specifică celor care taie lemn în pădure. Reprezentanții tuturor delor 14 ocoale silvice din județ, concurenții, au ajuns apoi într-un parchet de pe raza ocolului sivic destinat exploatării, cu molizi. Aici, prin tragere la sorți, i-a revenit fiecăruia copacul pe care urma să-l doboare cu toată măiestria profesională de care dădeau dovadă. Cei doi arbitri ai competiției, Gheorghe Gafița – arbitru internațional și Viorel Timișescu, de la Direcția Silvică Neamț, au supravegheat fiecare operațiune și au notat toate etapele din concurs. Cei mai mulți molizi au căzut, tăiați, exact acolo unde au dorit tăietorii, Doborâtul arborilor a fost, însă, doar prima probă din concurs. Concurenții s-au mutat, pentru următoarele patru probe, în poligonul special amenajat pentru ei în baza forestieră din Gârleni a Direcției Silvice. Acolo s-a executat întâi pregătirea fierăstrăului mecanic (demontarea și montarea, contratimp, a lanțului, cu schimbarea lamei). Au urmat secționarea combinată, de sus și de jos, a bușteanului, astfel încât tăieturile să se intersecteze în același plan, cu prag minim, apoi tăierea de precizie, pentru care bușteanul a fost așezat pe o pardoseală și au fost secționate rondele cu grosimea de 3-5 cm, iar tăietura să ajungă la o distanță minimă de pardoseală. Ultima probă a fost, tot contratimp, curățatul de crăci a arborelui. „Scopul concursului – am aflat de la Marius Iftime, președintele Comisiei de organizare – a fost creșterea aptitudinilor fasonatorilor mecanici la executarea operațiilor de doborât, de fasonat și curățat de crăci în exploatările forestiere în condiții de securitate și de sănătate în muncă (SSM). Lucrările din exploatările forestiere au multiple riscuri, cu înregistrarea a numeroase accidente de muncă. De aceea, acordăm o atenție deosebită acestei categorii de lucrări. Și Direcția Silvică Bacău este certificată în managementul FSC (Forest Stewardship Council) – un standard care ne ghidează în modul de gospodărire durabilă a pădurilor. Iar concursul face parte din aplicarea acestui standard”. Prezent la această fază a concursului, Traian Fulicea – șeful Serviciului intern de prevenire și protecție al Romsilva – ne-a atras atenția că activitatea fasonatorilor mecanici este plină de riscuri. „Noi dorim ca pregătirea profesională să aibă calitate – a precizat șeful SSM al Regiei naționale. Prin acest concurs se determină tocmai creșterea calității pregătirii profesionale. Totodată, în acest fel vrem să conștientizăm lucrătorii din domeniu că echipamentul individual de protecție este în folosul lor. Etapa de la Bacău a concursului este un pas înainte, cu rezultate mai bune decât în anii precedenți, dar mai sunt lucruri de învățat”.

În anii anteriori, băcăuanii au cucerit la Concursul național al fasonatorilor de două ori locurile al doilea și al treilea. Anul trecut ei au fost în prima treime a clasamentului. „E un concurs important pentru că în afară de partea de SSM se scoate în evidență și pregătirea profesională, priceperea și tehnica de lucru. Segmentul de exploatare forestieră este un segment care se va dezvolta în viitor. În acest an, prin obiectivele generale și individuale pe care le avem, la capitolul venituri din valorificarea masei lemnoase avem o cifră de afaceri care reprezintă 40% din veniturile Direcției Silvice. Eu cred, însă, că această activitate trebuie regândită, în care să ne implicăm altfel, astfel încât să asigurăm condiții optime de lucru, pentru a avea performanță, să realizăm productivitate comparabilă cu aceea a agenților economici. Iar noi vom face eforturi pentru a avea condiții mai bune de lucru și de cazare”.

