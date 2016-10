Chiriasii ANL s-au trezit cu politia la usa

Mai multe echipaje de la Politia Locala Bacau au descins in cartierele ANL. Politistii locali verifica documentele de identitate ale chiriasilor si contractele de inchiriere ale acestora.

Joi seara, câteva echipaje de la Politia Locala au facut controale in cartierul ANL Bucegi si in cartierul ANL Depoului.

Agentii s-au legitimat si le-au spus oamenilor ca verifica fiecare ANL la dispozitia viceprimarului Dragos Stefan. Se spune ca au existat semnale in asociatiile de proprietari ca sunt persoane care nu locuiesc efectiv in locuintele inchiriate, in timp ce alte 3.000 de familii asteapta o garsoniera sau un apartament.

De regula, dupa o prima verificare in teren, politistii locali revin in cartier pentru cea de-a doua confruntare, in cazul in care chiriasii nu au fost gasiti acasa.

Controalele se fac dupa ora 17, atunci când majoritatea oamenilor se intorc de la serviciu.