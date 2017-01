Economie „Chinezării” periculoase, pe post de produse CE conforme de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un nou fenomen bulversează comerțul intern, cauza fiind, ca de obicei, produsele importate din China. Astfel, pe tarabele multor comercianți au apărut produse fabricate în această țară asiatică de calitate îndoielnică. Acestea, nu doar că produc o mare confuzie printre cumpărători, dar îi și expun la pericole extreme. Este vorba despre acele mărfuri fabricate de firme obscure din China, care nu îndeplinesc nici pe departe criteriile de siguranță cerute de comerțul european. Particularitatea este că aceste bunuri au aplicate însemne identice cu marcajul CE, specific doar Spațiului Economic European. În viziunea chinezilor, CE reprezintă, de fapt, „China Export”, și care în mod curios se prezintă aproape la fel cu marcajul CE. „E lesne de înțeles că prin această manevra s-a urmărit de fapt păcălirea consumatorilor. Toate produsele care provin din spațiul european trebuie să aibă însemnul CE. Este o marcare obligatorie a unor produse, din cadrul UE, care indică faptul că un produs este în conformitate cu specificațiile UE privind siguranța și sănătatea consumatorului, dar și a mediului. Din păcate, diferențele sunt dificil de observat de cumpărătorii neavizați, dar chiar și de specialiști, dacă nu sunt studiate mai cu atenție”, a declarat Vasile Șoiman, șeful Punctului Vamal Bacău. Așadar, aceste produse au semnul CE, reprezentând „Export din China”, foarte asemănător cu cel al Uniunii Europene. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

