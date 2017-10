Societatea Chimcomplex Borzești a semnat contractul de cumpărare a pachetelor cu numerele 1-5 și, parțial, a pachetului numărul 7 scoase la vânzare prin Planul de Reorganizare al societății Oltchim Râmnicu Vâlcea, plan conceput în procedura insolvenței acestei societăți. Chimcomplex a semnat contractul în calitate de ofertant selecționat preliminar ca ofertant pentru pachetele de active ale Oltchim în procesul competitiv de vânzare lansat la sfârșitul anului trecut – ne-a informat Biroul de Relații Publice și Comunicare al combinatului din Borzești. „Finalizarea tranzacției – am fost informați – depinde de îndeplinirea unor condiții suspensive, printre care și aprobarea din partea Adunării Generale a Creditorilor Oltchim. Chimcomplex mulțumește tuturor organizatorilor procesului de vânzare al activelor combinatului din Râmnicu Vâlcea și este încrezător în finalizarea cu succes a tranzacției”. 0 SHARES Share Tweet loading...

