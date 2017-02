Economie Chimcomplex a devenit acționar semnificativ la A6 Impex Dej de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Chimcomplex Borzești a subscris aproape 1,8 milioane de acțiuni noi, cu valoarea nominală de 10 lei, ale societății A6 Impex Dej din grupul industrial din care ea însăși face parte, Societățile Comerciale Române. Valoarea subscripției a fost, astfel, de aproape 18 milioane de lei, iar participația Chimcomplex la capitalul social al A6 Impex, companie producătoare de energie electrică, a crescut de la 3,93 la 28,80%. „Subscrierea numărului de 1.786.439 de acțiuni noi în valoare totală de 7,6 milioane lei sunt eliberate pentru compensarea creanței lichide și exigibile în cuantum de 7,6 milioane de lei pe care Chimcomplex o deține asupra A6 Impex. Un număr de 1.025.523 acțiuni noi, în valoare de 10,2 milioane de lei, sunt eliberate prin aport în numerar în sumă de 10,2 milioane de lei” – se arată într-un comunicat al societății din Borzești remis Bursei de Valori București. A6 Impex s-a constituit în anul 2007 ca societate cu răspundere limitată, cu asociat unic societatea Someș Dej. Din noiembrie 2007, funcționează ca societate pe acțiuni. Obiectul principal de activitate este producerea și comercializarea energiei electrice, vândută în principal pe Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale, dar și pe Piața pentru Ziua Următoare. 0 SHARES Share Tweet

