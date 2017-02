– sătenii şi angajaţii primăriei s-au mobilizat şi au donat bani pentru înmormântarea micuților care au murit intoxicați cu fum Cazul cutremurător din comuna Valea Seacă în care doi copii în vârstă de 9 luni, respectiv, 2,5 ani au murit intoxicaţi cu fum, în timp ce mama lor i-a lăsat nesupravegheaţi, are ecouri în continuare. Vestea morţii celor doi prunci s-a răspândit cu repeziciune în comună, de la copii până la bătrâni. Nefericitul eveniment i-a cutremurat pe toţi sătenii, cu atât mai mult cu cât vecinii familiei îndoliate erau anunţaţi de mamă de fiecare dată când aceasta pleca de acasă, tocmai pentru ca cineva să le poarte de grijă celor mici. Citat: “Ceasul rău a făcut ca tocmai de această dată mama să nu-şi anunţe vecinii că pleacă după lemne. Vestea bună este că ceilalţi doi copii ai femeii nu erau acasă în momentul producerii tragediei. Copilul în vârstă de 5 ani era la un vecin şi se uita la televizor, iar celălalt era la grădiniţă. Noi încercăm să ajutăm familia în continuare, aşa cum am făcut-o şi până acum. La nivelul primăriei s-a făcut chetă, fiecare a donat cât a putut, pentru a-i putea scoate de la morgă pe micuţi şi a-i înmormânta aşa cum se cuvine”, declară Ion Lepşa, viceprimar Valea Seacă. Ioana Stoica (mama) şi Dragoş Popoi (tatăl), ambii născuţi în anul 1985, nu sunt căsătoriţi. Din declaraţiile sătenilor, reiese că tatăl munceşte prin Spania, iar atunci când vine acasă, între două certuri, mai face un copil. Alţii spun că bărbatul s-ar fi căsătorit în străinătate cu altă femeie şi nu ar mai vrea să ştie nimic de copiii din Valea Seacă. Cert este că de aducerea de la morgă a copiilor decedaţi se ocupă un frate de-al lui Dragoş şi, cel mai probabil, tot el va face demersurile pentru înmormântare. Se pare că mama are un uşor retard, iar până la finalizarea anchetei deschisă de poliţie, Ioana stă la rude, împreună cu ceilalţi doi copii. Cămăruţa în care mama trăia împreună cu cei patru copii nu a ars şi poate redeveni locuibilă după o curăţenie făcută cu simţ de răspundere. Pereţii din rigips trebuie curăţaţi, la fel soba şi duşumeaua. Se pare că fumul a fost atât de gros şi înecăcios, că până şi pisica familiei a murit asfixiată. Felina a fost găsită fără viaţă sub un pat. În funcţie de rezultatele necropsiei, copiii pot fi înmormântaţi zilele acestea. 0 SHARES Share Tweet

