Celebrul bucătar canadian Robert Rainford, cunoscut pentru emisiunea „Licence to grill”, a venit în România pentru a găti, miercuri și joi (4 și 5 octombrie) împreună cu Chef Foa, pentru 450 de voluntari care construiesc 36 de case în cinci zile pe șantierul Habitat for Humanity din Bacău. Până pe 2 și 6 octombrie, Robert Rainford va coordona un show spectaculos de live cooking la BIG BUILD, cel mai mare eveniment de construcție accelerată și voluntariat din Europa. Cheful canadian Rob Rainford este cunoscut de pasionați ai gastronomiei din întreaga lume. Emisiunea sa ”Licence to grill” a fost difuzată în 52 de țări, între care și România. El se află în Bacău pentru a coordona o echipă de peste 20 de bucătari care gătesc, într-o bucătărie de 150 de metri pătrați, peste 3.000 de porții de mâncare în cele cinci zile ale evenimentului BIG BUILD. Pe 4 și 5 octombrie i se alătura Chef Foa, pentru a găti împreună pentru voluntarii care lucrează pe șantier. Toate ingredientele folosite în evenimentul de live cooking sunt oferite de Kaufland România, partenerul strategic al evenimentului BIG BUILD 2017. În plus, Kaufland România sprijină proiectul cu o donație importantă, care a fost suplimentată anul acesta pentru ca familiile beneficiare să plătească o rată mai mică pentru locuințe, pentru o perioadă de 20 de ani. Show-ul de live cooking este organizat cu sprijinul Asociației Cuturale Euro Est Alternativ (ACEEA), organizație non-guvernamentală profesională de gastronomie. ACEEA este cea mai importantă organizaţie profesională de gastronomie din România, având în patrimoniu cea mai mare dotare de echipamente, ustensile și utilaje din țară. ACEEA este membră în mai multe organizaţii gastronomice internaționale, printre care World Association of Chefs Societies, World Master Chef și Asociación de Restauradores Gastronómicos de las Américas y el Mundo. „Ne-am întors cu un show de street food la Bacău. De această dată participăm la evenimentul BIG BUILD, iar eu voi contribui făcând ceea ce fac de când mă știu… gătind! Susțin acest proiect și mă bucur de oportunitatea de a îl cunoaște pe Robert Rainford, pe care l-am urmărit de-a lungul carierei. Ne vedem pe 4 și 5 octombrie.”

