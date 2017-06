Maestrul bucatar Horia Vîrlan a oferit o demostrație culinară celor care au oprit, vineri, in benzinaria Rompetrol din Onesti, fiind curios să încerce noile combinații de îngrediente proaspete, de sezon, pentru prepararea salatelor din restaurantul hei.

Într-o pauză din drumul dău, Horia Vîrlan a îmbinat un mix de salata verde cu grapefruit și un mix de verdeturi cu emmentaler și crispy bacon, alături de pâine ciabatta cu ulei de masline și ardei gras roșu, dar a adăugat și un ingredient ales special de el, avocado.

Clienții care au facut un popas la Rompetrol au degustat salatele sale și au combinat și ei preparatele, după propriile preferințe sau după recomandările maestrului.

„De ce am fost curios sa vad ce ofera Hei in materie culinara? Verdele, frunza aceea pe care am văzut-o când am intrat în benzinariile Rompetrol, te duce cu gândul la ceva proastăt, la ceva tânăr şi întodeauna tinereţea e plăcută. Iar portocaliul te duce cu gândul la floarea soarelui, la vară, la cădură. Deci fresh, cald, apropiat. Acesta a fost primul meu contact cu hei „, a declarat maestrul bucătar.

Conceptul „Îmbină-le aşa cum vrei” oferă oportunitatea unei mese de calitate, rapidă şi în acelaşi timp sănătoasă. Peste un mix proaspăt de legume, se pot pun ingrediente gustoase, precum porumb cu unt și busuioc, ton și telemea sau omleta cu bacon și branza, emmentaler și crispy bacon. Fiecare combinație se îmbină și cu un sos potrivit, iar salata se savuroasă cu pâine sau nachos.

Rompetrol a finalizat rebranding-ul statiilor de alimentare cu carburant si a restaurantelor hei si a deschis numeroase benzinarii in tara, in ultimul an, atat in capitala, cat si in orasele mici.