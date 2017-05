Politica Cezar Vascan, candidatul liberal la Primăria Moinești, și-a depus candidatura de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cezar Vascan, președintele filialei PNL Moinești, și-a depus, în cursul zilei de 20 mai 2017, candidatura la funcția de primar al municipiului Moinești, pentru alegerile parțiale din 11 iunie 2017. Candidatura a fost înregistrată la Biroul Electoral Local, unde a fost verificată și corectitudinea semnăturilor de susținere a candidaturii, așa cum prevede legea electorală. La eveniment au participat deputații Tudorița Lungu și Ionel Palăr, președinte al organizației județene Bacău a PNL, consilieri județeni, consilieri locali moineșteni, alți membri din conducerea partidului. ”Am convingerea că Moineștiul este un oraș cu multe șanse de dezvoltare, dar este nevoie de un proiect serios. Lucrurile trebuie gândite în perspectivă și foarte bine articulate. Principalul meu obiectiv este să facem din Moinești un oraș atractiv, în care să vină investitori, să creăm locuri de muncă, să oferim infrastructură de calitate (…) Le mulțumesc moineștenilor pentru susținere și încredere”, a precizat Cezar Vascan. Președintele organizației județene PNL, deputatul Ionel Palăr, consideră că liberalii au o șansă reală de a avea un primar la Moinești. ”Domnul Cezar Vascan are profilul unui liberal autentic, care și-a clădit cariera profesională pe competență, pe spirit de echipă, pe respect față de cei din jur. Cu siguranță moineștenii vor înțelege că aceste calități, dublate de seriozitate și de viziune, sunt varianta de care orașul are nevoie. O administrație liberală va însemna dezvoltare și creșterea nivelului de trai”, a declarat deputatul Ionel Palăr la depunerea candidaturii. 0 SHARES Share Tweet

