– traseul recunoștinței efectuat cu trenul regal s-a încheiat la Oituz, după ce Principesa Margareta, Principele Radu și Hans Klemm, ambasadorul SUA au trecut prin Mărășești și Mărăști La împlinirea a 100 de ani de la bătăliile purtate în Primul Război Mondial, reprezentanții familiei regale i-au comemorat pe eroiii care au căzut pe câmpul de luptă la Mărășești, Mărăști și Oituz. „Principesa" Margareta și „Principele" Radu au pornit pe "traseul recunoștinței", oprind pe rând în gara Focșani, în gara Adjud ca mai apoi să poposească în gara Onești. La fiecare oprire, s-a intonat imnul României, urmat de imnul regal, după care au fost salutate oficialitățile și mulțimea venită să întâmpine trenul. Au urmat apoi ceremonii solemne și depuneri de flori la monumentele ridicate în cinstea eroilor căzuți în lupte. Traseul recunoștinței s-a încheiat în Onești. Aici, a ajuns și Hans Klemm, ambasadorul SUA. Aceștia au fost întâmpinați de autoritățile locale și de susținători care purtau în mâini stegulețe multicolore sau fotografii cu Regele Mihai, iar programul s-a derulat conform protocolului casei regale. După baia de mulțime, spre Oituz a pornit doar Principele Radu și Hans Klemm, ambasadorul SUA. Aici, la monumentul eroilor, cei doi au fost așteptați de o mare de oameni. Organizatorii au primit ordine clare, stricte, iar localnicii au fost instruiți în legătură cu protocolul casei regale. Gheorghe Bodea, primarul comunei Oituz a întâmpinat oficialitățile, iar alături de el s-au aflat și reprezentanți ai Primăriei Onești, Instituției Prefectului Bacău și Consiliului Județean Bacău. S-a intonat imnul României, timp în care Corul țărănesc al Oituzului a cântat în surdină. A urmat apoi imnul regal, după care, cei prezenți au asistat preț de aproximativ 20 de minute la slujba religioasă ținută de preoți ortodocși și catolici. Nimeni nu a luat cuvântul, iar totul s-a desfășurat în tăcere. Cu toate acestea, pentru cei aproximativ 500 de oituzeni prezenți la eveniment, întâlnirea cu Principele Radu a fost de neuitat. Mulți dintre localnici au rămas cu regretul că nu au văzut-o și pe Principesa Margareta. "Nu-i puțin lucru să fii alături de părinții tăi și de toți oamenii de seamă ai satului în mijlocul cărora ai crescut, la sărbătorirea celor 100 de ani, de când, aici, la Oituz, s-a spus răspicat: "Pe aici nu se trece!", declară Anca Constantinescu, profesor la Colegiul Național "Vasile Alecsandri" Bacău "M-a mișcat întâlnirea cu „Principele" Radu, cu ambasadorul SUA și a celorlalte oficialități. Ca locuitor al Oituzului, nu poți să rămâi indiferent față de istoria locului. Suntem mândri că trăim alături de oameni vrednici și buni patrioți", declară Ion Todiriță "Locuind de-o viață vis-a-vis de Cimitirul eroilor din Oituz, ne-am desfășurat activitatea aici, dar mărturisesc că nu am simțit niciodată așa o mare mulțumire sufletească pentru felul cum au răspuns la această activitate locuitorii comunei împreună cu organele locale și bisericești", declară prof. Aglaia Todiriță La încheierea manifestărilor, „Principele" Radu și ambasadorul SUA s-au întors la Onești.

