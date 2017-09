Ceremonie pentru cei 2000 de eroi care au murit acum 100 de ani la Cireșoaia

Sute de oameni au participat, astăzi, la o ceremonie militară şi religioasă dedicată omagierii celor 2000 de ostaşi ai Regimentului 15 Infanterie care au murit în 1917, în luptele de pe Dealul Cireșoaia, lângă Slănic Moldova. Un sculptor din Slănic a realizat două cruci identice. Una a fost sfinţită astăzi, pe Dealul Cireșoaia, celaltă va fi sfinţită joi, în faţă sediului Brigăzii 15 Mecanizate Podu Înalt, continuatoarea tradiţiilor Regimentului 15 Infanterie. 1 of 4 FOTO: Marius Fundulea „La Schitul Cireșoaia există un monument al celor 500 de vânători de munte care au murit în acea bătălie, dar nimic nu amintea de cei 2.000 de infanterişti care au căzut în 1917”, ne-a precizat primarul Slănicului, Gheorghe Baciu. La ceremonia religioasă au participat mitropolititul Moldovei şi Bucovinei, IPS Teofan, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, PS Ioachim Bacauanu, din partea Bisericii Ortodoxe, şi Monseniorul Petru Gherghel, episcopul romano-catolic al Diocezei Iași. „Suntem foarte bucuroşi că am reuşit să facem o pomenire creştinească a eroilor Regimentului 15 Infanterie care şi-au dat viaţa în Bătălia Oituzului acum 100 de ani, pe Dealul Ciresoaia. Mă bucur şi că au fost foarte mulţi copii, intenţia noastră fiind să transmitem tinerei generaţii că trebuie să ne mândrim cu înaintaşii noştri” – ne-a declarat col. Dragoş Iacob, comandantul Brigăzii 15 Mecanizate Podu Înalt. 1 of 9 FOTO: Ioan Bârgăoanu „S-a decis ca în fiecare an să omagiem împreună cu militarii de la Iaşi eroii din această zona”, ne-a declarat col (r) Valerian Timofte, preşedintele Asociaţiei «Cultul Eroilor» Bacău. 0 SHARES Share Tweet

