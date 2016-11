Social Ceremonie de pensionare la IJJ Bacau de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Astăzi, 29.11 a.c., la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, într-un cadru festiv, a avut loc ceremonia de trecere în rezervă, cu drept de pensie a adjunctului inspectorului şef, colonel Dobrovăţ Ovidiu şi a contabilului şef, colonel Goliţă Madlena. Domnul colonel Dobrovăţ Ovidiu a absolvit Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Geniu, Construcţii şi Căi ferate Râmnicu-Vâlcea în anul 1990. De la absolvire până în prezent a îndeplinit succesiv mai multe funcţii în specialitatea „logistică", ocupând din anul 2009 funcţia de adjunct al inspectorului şef, pensionându-se după aproape 30 de ani de activitate în sistemul militar. Doamna colonel Goliţă Madlena a absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „Alexandru I. Cuza" Iaşi în anul 1987, desfăşurându-şi ulterior activitatea în mai multe instituţii. Din anul 1994 a fost încadrată în Ministerul Afacerilor Interne, ocupând succesiv funcţii specifice pregătirii, culminând cu funcţia de contabil şef. Pentru noi, cei care am avut onoarea de a ne desfăşura activitatea alături de domnul colonel Dobrovăţ Ovidiu şi de doamna colonel Goliţă Madlena, aceştia ne vor lipsi şi, cu siguranţă, vom resimţi aceasta atunci când vom avea nevoie de experienţa dumnealor. Chiar dacă nimeni nu este de neînlocuit, aceştia vor rămâne mereu în inimile noastre ca nişte adevăraţi profesionişti, loiali instituţiei, fiind exemple demne de urmat.