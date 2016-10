Evenimentul, intitulat si „Memorial Centenarul Primului Razboi Mondial 1916 – 1919”, a debutat, insa, cu un mars prin comuna care a reconstituit trecerea primului Batalion de Vânatori de Munte pe traseul Bucuresti – Târgu-Neamt – Brasov odata cu intrarea României in Primul Razboi Mondial.

In fruntea participantilor la marsul din Magiresti, in majoritate elevi si profesori, s-au aflat, alaturi de primarul Câda Ionica, preotii din comuna, Constantin Dospinescu, vicepresedinte al Filialei Bacau Cultul Eroilor si presedinte al subfilialei Magiresti al Filialei, si col. tc. (r) Mihai Purcau, vicepresedinte al filialei Bacau a Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere.

Tedeumul sustinut de soborul de preoti la Monument a fost urmat de ceremonialul depunerii de coroane, dar si de un spectacol de imnuri, cântece patriotice si poezie prezentat, in sala Caminului Cultural, de un ansamblu de elevi imbracati in frumoase costume populare.

Cu acest prilej, subfiliala Cultul Eroilor si Primaria au acordat urmasilor veteranilor de razboi din comuna, dar si personalitatilor prezente, diplome de onoare si insigne ale Asociatiei „Cultul Eroilor”.

Despre importanta sarbatoririi Zilei Armatei Române, dar si despre semnificatia Centenarului intrarii României in Primul Razboi Mondial le-au vorbit celor prezenti col. tc (r) Mihai Purcau si preot paroh Sorin Maris.

„Ziua de 25 octombrie – a spus col. Mihai Purcaru – marcheaza eliberarea, in 1945, a ultimei palme de pamânt românesc ocupata de trupe straine, la Carei. Aceasta zi este, acum, sarbatoarea Armatei Române.

Pentru recucerirea indepenentei de stat, a teritoriilor nationale, a fost nevoie de-a lungul timpului de jertfe omenesti. Au fost oameni care s-au jertit pentru patrie, pentru neam, asa cum inca nu ne putem imagina. De aceea, mai ales tineretul trebuie sa cunoasca istoria patriei, pentru a intelege de unde am venit ca popor si unde ne vom indrepta in viitor”.