Cercul se închide din nou

Românii se împacă tot mai greu cu democrația, cu ideea că fiecare om este egal în drepturi și în valoarea votului cu ceilalți. În definitiv, în ultima sută de ani regimurile care au condus țara nu au fost democratice, dictaturile succedându-se fără să lase loc vreunui interregnum în care să se restaureze cât de cât drepturile și libertățile cetățenești. Din acest motiv, forțarea limitelor constituționale de către domnul Băsescu nu a întâmpinat cine știe ce rezistență, ci, în general, zâmbete complice, mai ales că președintele beneficia de un generos aparat de propagandă care știa să-l prezinte drept un tip "cool". Efectul a fost garantat: cum să fie „rău" un tip care e „cool"? "Răi" nu pot fi decât dușmanii săi, cu care trebuie să lupte și pentru asta are nevoie de puteri mai mari, de legi care să-l ajute, și așa mai departe. Limitarea libertăților și drepturilor cetățenești, instaurarea arestului preventiv ca normalitate pentru fapte petrecute cu 5-10 ani în urmă dar proaspăt denunțate de un alt arestat, ușurința cu care se făceau dosare cu care erau scoși din funcții diverși oameni politici ori doar slujbași care nu înțelegeau apropourile au fost nu doar acceptate dar și aplaudate. Aceasta era normalitatea, ni se spunea; nu votul contează, nu prezumția de nevinovăție, ci zăngănitul cătușelor, mașinile negre, mandatul de aducere și plimbatul prin fața camerelor TV. "Noi știm mai bine ce aveți nevoie, noi cunoaștem lucrurile, voi vedeți-vă de smartphonuri, de rețelele sociale, de berile de pe terase, ne ocupăm noi de treburile astea complicate", era mesajul inoculat în fiecare secundă prin intermediul televiziunilor. Rezultatul este astăzi devastator: lupta împotriva corupției este pusă sub semnul întrebării din cauza metodelor discutabile cu care s-a lucrat. Instanțele refuză dosare făcute pe genunchi și care aveau doar menirea de a determina ejectarea unui incomod din funcția de conducere pe care o ocupa. CEDO vine și toarnă gaz pe foc cu condamnări pe bandă rulantă. Totuși, răul a fost făcut. Neîncrederea a fost sădită în societate, la toate nivelurile. Democrația participativă este înlocuită de un fel de carnaval stradal, în care o mică minoritate are pretenția de a anula votul majorității pe motiv ca acea majoritate e proastă și știrbă. Cu decenii în urmă comuniștii au făcut la fel: au condus o țară anulând rezultatele alegerilor pe motiv că știu ei mai bine care sunt trebuințele poporului.

