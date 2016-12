Cronica rutiera Cercetați pentru conducere sub influența alcoolului de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

La data 06 decembrie a.c., polițiștii moineșteni au fost sesizați de o localnică de 43 de ani, despre faptul că vecinul său i-a avariat autoturismul ce se afla parcat în faţa locuinţei sale.

Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au identificat un bărbat de 42 de ani, din Moineşti, stabilind că acesta a condus un autoturism pe strada Martir Crişan și a intrat în coliziune cu autoturismul reclamantei, care se afla parcat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentraţie de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, unde i s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. La data de 06 decembrie a.c., în jurul orei 21.45, polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu în municipiul Onești, au depistat în trafic, pe strada Daciei,un localnic de 42 de ani, care conducea un autoturism în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,80 mg/l alcool pur în aer expirat şi a fost condus la Spitalul Oneşti unde i-au fost recoltate de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului.