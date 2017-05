Social Cercetat pentru fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi fals informatic de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 12 mai a.c., în jurul orei 14.30, polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică au depistat un bărbat de 62 ani, din Bacău, în timp ce conducea o autoutilitară pe DN 12 A, pe raza localităţii Dofteana. Din verificări s-a stabilit că autovehiculul transporta cantitatea de 12,77 mc cherestea răşinoase, bărbatul prezentând documente pentru care există suspiciunea rezonabilă cu privire la provenienţa materialului lemons şi la modul de întocmire, înregistrare şi eliberare a documentelor cu regim silvic. Poliţiştii au dispus confiscarea cantităţii de 12,77 cherestea răşinoase şi indisponibilizarea autoutilitarei, care au fost lăsate în custodia reprezentanţilor Ocolului Silvic Târgu Ocna. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi fals informatic. 0 SHARES Share Tweet

