Cronica rutiera Cercetat de poliţişti pentru conducere cu permisul suspendat de Comunicat de presa La data de 26 februarie a.c., în jurul orei 04.00, polițiștii din cadrul Compartimentului de Ordine Publică au depistat un tânăr de 25 ani, din comuna Tamaşi, în timp ce conducea un autovehicul pe raza comunei Luizi Călugăra. Din verificări s-a stabilit că tânărul aflat la volanul autoturismului în cauză, avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat, fapt pentru care s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat. Totodată, în autoturism a fost identificat utilizatorul autoturismului, un tânăr de 19 ani, care, deşi cunoştea situaţia dreptului de a conduce al tânărului de 25 ani, i-a încredinţat acestuia autoturismul pentru a-l conduce pe drumurile publice. În cauză polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încredinţare a unui vehicul către o persoană căreia dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice i-a fost suspendat.

