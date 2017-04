Top Story Centura Bacăului, în pericol: Turcii vor să rezilieze contractul de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Contractul pentru realizarea Centurii ocolitoare a municipiului Bacău este pe cale să fie reziliat, anunță Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Se pare că firma din Turcia care a căștigat licitația este aproape în faliment și nu mai poate susține financiar investiția. Amânata ani de zile și începută cu greu anul trecut, Centura Bacăului are toate șansele să fie un vis încă îndepărtat deoarece compania care execută lucrările a anunțat ca are o situație financiară dificilă. „Reprezentantul firmei a anunţat că nu mai poate susţine financiar construcţia variantei ocolitoare a municipiului Bacău. Administratorul turc a recunoscut că firma pe care o reprezintă se află în risc major de faliment în Turcia şi este nevoită să renunţe la contract. Aşteptăm şi o notificare oficială din partea acestei firme. Sperăm ca în două luni să poată fi reluată licitaţia pentru varianta ocolitoare Bacău. Constructorul turc a executat aproximativ 2% din întregul contract, constând în anumite lucrări la unele pasaje”, a declarat pentru DIGI 24 Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR. Conform Radio România Actualități, Compania de Drumuri va rezilia contractul de construire a centurii municipiului Bacău. La un an de la începerea lucrărilor, stadiul de execuţie este de sub 2%, în condiţiile în care termenul de finalizare era stabilit pentru vara viitoare. Compania precizează că se vor calcula prejudiciile aduse statului român şi va fi reţinută garanţia de bună execuţie, în cuantum de 10% din valoarea totală de 400 de milioane de lei a contractului. 147 SHARES Share Tweet

