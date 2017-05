Social Centrul Militar Judeţean recrutează candidaţi pentru subofiţeri de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Până pe 18 mai, Centrul Militar Judeţean Bacău îi aşteaptă la Biroul Informare – recrutare, pe tinerii care au vârsta până în 35 de ani şi care vor să urmeze o carieră militară. Cei interesaţi de ofertă trebuie să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau pot face dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere. O dată cu această nouă campanie de recrutare, Ministerul Apărării Naţionale extinde baza de selecţie în anul de învăţământ 2017 – 2018, pentru formarea subofiţerilor pe filieră directă. Candidaţii pot veni de pe băncile liceului, însă, au o şansă la admitere şi cei care provin din rândul civilor din cadrul şi din afara MApN. Probele de selecţie au loc până pe 14 iulie 2017, la o dată ce va fi comunicată de către Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Câmpulung Moldovenesc. Examenul de admitere se va da pentru Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Terestre Piteşti, în perioada 31 iulie – 3 august 2017. O altă opţiune este Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene, Boboc (Buzău), care organizează concurs în perioada 8 – 11 august 2017. Un candidat poate participa la examenul de admitere organizat de ambele instituţii de învăţământ militar, în baza aceluiaşi dosar de candidat. În anul de învăţământ 2017 – 2018, locurile scoase la concurs pentru fiecare instituţie sunt la comun, atât pentru băieţi cât şi pentru fete. Băcăuanii interesaţi de oferta MApN pot obţine informaţii la numărul de telefon 0234/512913, interior 132. 0 SHARES Share Tweet

