Centrul de Transfuzii asteapta donatori

Avand in vedere apropierea unei noi vacante la nivel national, perioada in care multi romani isi petrec zilele libere in diferite moduri in care pot aparea si situatii de evenimente neplacute, Centrul de Transfuzii Bacau anunta ca ii asteapta pe donatorii de sange in zilele de luni si marti (28 si 29 noiembrie) precum si vineri, pe 2 decembrie.

Personalul de la Centrul de Transfuzii Bacau este dispus sa lucreze si in program prelungit, daca e cazul, tocmai pentru ca “visteria” Centrului sa aiba sange suficient pentru cauze neprevazute.

La fiecare donare de sânge, donatorii au si anumite beneficii: scutire de la serviciu pentru ziua in care doneaza, 7 bonuri valorice de 9,57 lei fiecare, facilitati in transportul public, respectiv gratuitate pentru o jumatate din abonamentul pe o linie, in luna urmatoare donarii (in Bacau, abonament subventionat 50 la suta de Consiliul Local).

(Restul de 20 lei sunt suportati de donator, n.r.). Apoi, in cazul pacientilor fideli, acestia pot beneficia anual de un set de analize complete gratuite