Actualitate Centrul Bugetar Creșe implică părinții în activități umanitare de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter -părinții creșelor din Bacău oferă jucării copiilor înscriși la Școala Secuieni – proiectul este o premieră pentru Centrul Bugetar Creșe – formarea deprinderilor începe de la creșă, iar copiii și părinții sunt încurajați să participe la astfel de activități Centrul Bugetar Creșe Bacău în parteneriat cu Primăria Secuieni a demarat un proiect umanitar intitulat „De la copii, din inimă pentru copii”. Diana Buganu, directorul Centrului Bugetar Creșe este cea care a pus bazele acestei campanii umanitare și spune că inițierea acestui proiect a fost generată din dorința de a susține crearea unor momente de bucurie celor cărora viața nu le-a zâmbit dar și a celor care dăruiesc zâmbete. Evenimentul se va desfășura pe 29 mai, ora 10.30, la Școala Secuieni, din comuna Secuieni. „Am mobilizat părinții copiilor din creșele noastre și întreg personalul pentru a da viață acestui proiect, demers prin care încercăm să dezvoltăm spiritul civic, cultivând în sufletul fiecăruia, atât părinți cât și copii, dorința de implicare în viața comunității. Proiectul se vrea a fi mai amplu, vizând mai multe nevoi ale copiilor defavorizați, din mediul rural”, declară Diana Buganu, directorul Centrului Bugetar Creșe. Primul pas a fost făcut prin strângerea a 200 de cadouri, în principal jucării, care vor fi oferite micuților cu ocazia zilei de 1 Iunie. Acest demers va continua pe tot parcursul anului 2017, prin implicarea mai multor parteneri. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.