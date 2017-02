Social Centrul băcăuan „Oxigen” a găzduit întâlnirea alcoolicilor anonimi din Moldova de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sâmbătă, 18 februarie, la Bacău a avut loc Conferința Regională Moldova Intergrupuri-2017- „Dependență-Servicii-Recuperare–Recunoștință“. Manifestarea publică a fost organizată de către Centrul “Izvorul Tămăduirii” Bacău alături de Centrul pentru sănătate „Oxigen” din municipiul Bacău. Astfel, aproximativ 100 de persoane participante ce aparțin Grupurilor din întreaga Moldovă (Iași, Piatra Neamț, Botoșani, Bacău, Suceava) au participat la Conferința Regională Intergrupuri Moldova. Au fost prezenți și reprezentanți ai grupurilor Radu Vodă, Constanța, Chișinău și Bălți (Republica Moldova). Cu prilejul întâlnirii, grupurile prezente din întreaga Moldovă și-au istorisit experiențele de viață și evoluția de la dependența gravă până la vindecare. „Tema conferinței a fost „Dependența-Servicii-Recuperare–Recunoștință“. Personal, mulțumesc personalului de la Centrul pentru sănătate „Oxigen” și celor de la Centrul „Izvorul Tămăduirii” care au făcut posibilă această întâlnire!“, a precizat preotul Liviu Burlacu, manager al Centrului Oxigen și coordonator al Centrului Izvorul Tămăduirii. 4 SHARES Share Tweet

