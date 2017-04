Centrul Auto Škoda & Opel, la Salonul Auto Bacău

Timp de trei zile, weekendul trecut, Centru Auto Škoda & Opel Bacău a fost prezent la Salonul Auto, organizat în parcarea de la Arena Mall. Oameni, pasionaţi de maşini, interes crescut, mulţi vizitatori în fiecare zi, test drive, încheieri de contracte. Per total, o participare de succes, în care Centru Auto Škoda & Opel a expus toată gama de modele de la Škoda Fabia, Škoda Rapid, Škoda Octavia, Škoda superb, până la vedeta salonului Škoda Kodiaq, dar şi modelele de Opel Corsa, Opel Astra K, Opel Mokka X, inclusiv gama de autoutilitare Vivaro şi Movano.

Cu o capacitate cilindrică de 1.968 cm³, viteza maximă 210 km/h, consum mediu de 5.7/100 km, capacitatea porbagajului de 720 l şi a rezervorului de 60 l, emisii CO2 150 gr/km, lungime 4.700 mm, lăţime 1.882 mm şi înalţime 1.676 mm, noul Škoda Kodiaq Ambition Diesel 2.0 – 190 CP – DSG, 4×4, 6 trepte, automat, de culoare Gri Quarz şi interior din stofă neagră, are ca dotări speciale sistem de navigaţie Amundsen 8″MIB2, faruri cu tehnologie LED cu funcţie AFS şi driving mode selection & Off Road Function.

Cu un preţ ce porneşte de la 21.300 euro, modelul Škoda Kodiaq are jante aliaj 18″ – Tryton 235/55/R18, Kessey Go – pornire/ oprire motor fără cheie, frână de parcare eletromecanică, airbag genunchi şofer, cap faţă / spate, şofer, pasager şi laterale, oglinzi electrice, încălzite, rabatabil electric şi funcţie antiorbire, întrerupere carburant în caz de accidente, computer de bord cu Maxi Dot, blocuri optice spate cu tehnologie LED, Škoda Connect + Care Connect + Infotainment 1 an, caroserie dublu galvanizată, geamuri electrice faţă / spate, climatronic bizonal, proiectoare ceaţă cu funcţie cornering, volan sport multifuncţional îmbrăcat în piele, TPM – monitorizare presiune la pneuri, scaune faţă încălzite, senzori parcare spate, sun set – geamuri fumurii lunetă şi laterale, adaptive cruise control până la max 160 km / h, front assistant cu protecţie la pietoni, ESC (sistem electronic de stabilitate), opt difuzoare, senzor de ploaie cu light assistant, HILL HOLD CONTROL, iluminare ambientală cu bandă LED, protecţie automată margini uşi faţă / spate, pregătire telefon bluetooth, conexiune wirless cu antena exterioară.

Promovat la Salonul Auto de Centrul Auto Škoda & Opel, în mod special, a fost şi modelul Opel Mokka X 1.4 Turbo 140 CP Enjoy S / S AWD are ca dotări standard airbag pentru şofer, inteligent, airbag pentru pasager, cu buton de activare inteligent, airbag lateral în faţă, airbag-uri cortină în faţă până în spate, control electronic al tracţiunii, ESP, servodirecţie Tip, variabilă în funcţie de viteză, asistent plecare în pantă, ABS, aer condiţionat, sistem audio RDS cu radio AM/FM, comenzi audio pe volan, conexiuni AUX şi USB, bluetooth pentru telefon şi inclusiv streaming audio, şase difuzoare, cruise control, computer de bord ce include viteza medie, consumul mediu, consumul instantaneu şi autonomia rămasă, start / stop, faruri cu lentile cu suprafeţe compexe şi bec halogen, lumini de zi, proiectoare ceaţă, oglinzi exterioare reglabile electric, încălzite şi în culoarea caroseriei, geamuri electrice faţă / spate, ştergătoare, bare longitudinale chrome / silver, volan aluminiu şi piele, multifuncţional, cu reglare pe înălţime şi în adâncime, tapiţerie din stofă, senzor presiune pneuri, scaun şofer / pasager individual cu reglaj manual, scaune spate rabatabile, închidere centralizată din telecomandă, comandă geamuri electrice, pregătire isofix, jante faţă şi spate din aliaj. Ca dotări opţionale: sistem climatizare pe două zone, pachet confort electric (asistent parcare faţă / spate, oglinzi exterioare reglabile şi rabatabile electric, priză de tensiune mare, consolă podea spate), pachet enjoy, pachet iarnă (încălzire scaune faţă şi volan), pachet light & sight 1 (senzor ploaie, oglindă retrovizoare interior supraveghere senzor lumină, oglinzi parasolar luminate, control automat al farurilor, sistem selectare automată a fazei lungi) protecţii solare fumurii pe spate etc.

„În aceste trei zile am prezentat toată gama de modele Škoda şi Opel. Vedeta la Škoda a fost Škoda Kodiaq, pe care am lansat-o acum o lună şi care se bucură deja de un foarte mare succes, avem deja 12 unităţi vândute. La Opel, ultima lansată este Mokka X. Şi aici, la Salonul Auto, au fost multe discuţii şi promisiuni de vânzare la mai toate modelele prezentate. Vor mai urma astfel de prezentări, într-o caravană ce va fi organizată doar de noi, inclusiv cu sesiuni de drive test, cum a fost şi acum. Preţurile sunt accesibile, cum ar fi Škoda Fabia, cea mai accesibilă, ce pleacă de la 10.000 de euro, dar va fi şi programul Rabla, unde vom putea vorbi de preţuri ce vor fi şi mai accesibile.”

Cristi Tiron, director marketing Centru Auto Škoda & Opel Bacău