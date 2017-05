Actualitate Centenarul Emil Rebreanu în comuna Palanca de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sâmbătă, 13 mai, încep în comuna Palanca manifestările dedicate centenarului comemorării eroului martir sublocotenent Emil Rebreanu, ofițer român din Austro-Ungaria care a fost executat prin spânzurare pentru dezertare și spionaj în Primul Război Mondial după ce fusese prins în timp ce încerca să treacă la conaționalii români. Emil Rebreanu a fost fratele scriitorului Liviu Rebreanu, autorul romanului „Pădurea spânzuraților”, dedicat eroului. În perioada 13-28 mai, la Palanca vor avea loc activități culturale sub titlul ”Calvarul unei granițe-ntre frați”. Pe 13 mai – ne-a informat primarul Adrian Paliștan -, de la ora 12,00 vor avea loc un ceremonial miliar, depunerea de coroane la monumentul eroului ridicat în comuna Palanca și un spectacol folcloric. Pe 14 mai va fi lansată cartea „Născut în zodia morții”, de Ilderim Rebreanu, fiul fratelui mic al scriitorului, Tiberiu, iar pe 19 mai va fi organizată o seară literară, o întâlnire cu scriitori și poeți care au scris în operele lor despre comuna Palanca ori au activat în decursul timpului în această localitate. Pe 23 mai vor fi prezentate evenimentele din Primul Război Mondial reflectate în operele unor mari scriitori români și străini, iar pe 24 mai va fi proiectat filmul artistic „Pădurea spânzuraților”, cu scene filmate în comuna Palanca. Seria evenimentelor se va încheia pe 28 mai, de Ziua Eroilor, când de la ora 13,00 vor avea loc, între altele, un ceremonial militar-religios închinat memoriei eroilor neamului și depunerea de coroane la monumentul lui Emil Rebreanu. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.