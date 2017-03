Cultura Centenarul Discursului Regelui Ferdinand I de la Răcăciuni de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Direcția Județeană pentru Cultură Bacău organizează marți, 4 aprilie 2017, ora 10.00, la Monumentul Eroilor din localitatea Răcăciuni, județul Bacău, manifestarea Centenarul discursului Regelui Ferdinand I de la Răcăciuni (din 04 aprilie 1917). Activitatea are ca scop aniversarea a 100 de ani de la discursul Regelui Ferdinand I, ținut la Răcăciuni, prin care promitea pământ țăranilor și drepturi cetățenești (o mai largă participare la trebile statului). Prin acest eveniment se încearcă valorificarea trecutului istoric al comunei Răcăciuni, aniversarea a 100 de ani de la luptele eroice de pe frontul din Carpații Orientali, anticipând sărbătorirea centenarului Marii Uniri. Proiectul are un caracter educativ-cultural, propunându-și să trezească dorința tinerilor de a cinsti eroismul soldaților căzuți în Marele Război și de a prețui jertfa stră-străbunicilor precum și creșterea stimei de sine și valorizarea înaintașilor. În cadrul manifestării va avea loc și lansarea broșurii Centenarul Proclamației Regelui Ferdinand I de la Răcăciuni, autor Ana Sterian, în care este prezentat pe larg acest eveniment, după care vor fi depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor, urmată de un Te Deum pentru pomenirea eroilor din Răcăciuni. Sunt aşteptaţi la acest eveniment oficialităţi locale şi judeţene. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.