Multimedia „Cele mai frumoase reportaje" de Razvan Bibire - Unul dintre cei mai cunoscuți reportajiști români în viața, Viorel Ilișoi, și-a lansat, sâmbătă seara, în Bacău cartea „Cele mai frumoase reportaje". Lansarea a avut loc în cadrul Clubului Cultural Decebal, fiind moderata de poetul Val Manescu; spre bucuria tuturor, moderatorul a ținut- după cum a spus-o chiar Viorel Ilișoi – cel mai scurt discurs din toate timpurile, reușind să condenseze esențialul. Discursul, dealtfel, va figura la „gazeta de perete" de pe site-ul lui Ilișoi. După prezentarea cărții a urmat o sesiune de întrebări și răspunsuri, care a dezvăluit secretul scurtimii discursului lui Val Mănescu: acesta și-a păstrat pentru secțiunea de întrebări o parte din informații. Cartea, care are 416 de pagini și costă 35 de lei, nu se găsește în librării, putând fi comandată doar de pe site-ul autorului, viorelilisoi.ro. În finalul întâlnirii, după sesiunea de autografe, autorul a acordat un interviu elevilor de la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor. Mai multe amănunte despre aceasta lansare, în ediția tipărita de luni a cotidianului Deșteptarea. 1 of 11

