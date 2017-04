Multimedia „Cel mai Frumos Ou de Paște” la ediția a X-a de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Bijuterii, puișori și iepurași realizați în tehnica origami, icoane și felicitări au fost aduse în fața băcăuanilor, miercuri, în piațeta din fața Prefecturii, care a găzduit expoziția „Cel mai frumos ou de Paște” a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). Evenimentul, ajuns la ediția a X-a, are drept menire să promoveze talentul asistaților și să arunce o punte spre comunitate. Adulți și copii din centrele și serviciile DGASPC și ale ONG-urilor din județ și-au prezentat obiectele confecționate în cadrul atelierelor de terapie. În deschidere, Dana Țîțaru, director general a DGASPC, i-a invitat pe băcăuani să și cumpere, nu doar să admire exponatele făcute „cu drag și cu multă muncă de rezidenți”. Și trebuie să recunoaștem, vizitatorii au apreciat aceste minunății handmade: picturile pe sticlă și coșulețele cu puișori realizate la Pro-Familia, ouă cu surprize de la Filipești, plăcintele moldovenești ale bunicuțelor din Hârja, fluturi, găinușe și îngeri din ipsos expuși de Centrul „Condorul” și Asociația „Norocel”, obiectele decorative din piele aduse de Asociația „Incluziunea”, papioanele de catifea expuse de Club +60, prăjiturile de post ale CRRN Răcăciuni, arborii înfloriți ale Asociației „Lumina”, ghivecele pictate și casetele asistaților Asociației „Betania”, colierele, gentuțele și pernuțele expuse de FSC, precum și bijuteriile cu pietre semiprețioase ale SHF. Între vizitatorii care au făcut „cumpărături”, miercuri, la târg s-au aflat Ioan Ghica, prefectul județului Bacău, și Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean. În mijlocul piațetei, puști de grădiniță și din clasele mici au pictat ouă în direct, uimindu-i pe privitori. 1 of 37 119 SHARES Share Tweet

