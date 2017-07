„Vreau să încep prin a da un disclaimer: povestea mea nu e o rețetă a succesului. Povestea mea e unică, cum e a oricărui om. Cu toate astea, s-ar putea să se învețe ceva din ea”, spune sigură pe ea Ariadna Lungulescu, absolventă a Colegiului Național „Ferdinand I”, candidata care a luat anul acesta Bacalaureatul cu nota 10 (zece), alături de alți trei absolvenți, despre care Deșteptarea a mai scris. Prima experiență, prima dezamăgire… Cum a fost cursul ei școlar, în toți acești ani, cum au fost pentru ea anii de liceu? „La sfârșitul clasei a VIII-a am avut media de admitere la liceu 9,81, ceea ce mi-a permis să intru la «Vrănceanu», deși fusesem elevă la «Ferdinand» din clasa a III-a. Pentru a intra la clasa de Matematică – informatică intensiv engleză, am dat un test de engleză, pentru ca mai târziu să aflu că, în general, toți elevii care optează pentru clasele de Mate-info și nu au medii destul de mari sunt repartizați la clasele de intensiv, în opinia mea, o aberație înfiorătoare a sistemului educațional din România. Așa a ajuns un elev de 9,81 într-o clasă de elevi de 9,50 și mai puțin”, continuă Ariadna să ne prezinte impresiile sale, experiențele pe care le-a trăit, destul de intens, am adăuga, și chiar dezamăgirile de care a avut parte. Urmare a acestei nedreptăți, pe care nu a putut să o accepte, la sfârșitul clasei a IX-a, nu a mai surprins pe nimeni când a decis să se mute înapoi la Colegiul Național „Ferdinand I”. „«Vrănceanu» era, pentru mine, un liceu cu prea mari pretenții… Singurul lucru pe care l-am câștigat în perioada petrecută în acel colegiu a fost informația, mai exact, acolo am aflat de existența MUN-urilor, despre care voi vorbi mai târziu”, mai precizează. Regăsirea prin artă Așadar, în clasa a X-a s-a mutat la „cea mai bună clasă de Mate-info din «Ferdinand», clasa doamnei profesoare Violeta Ursinschi, un monstru sacru, o persoană căreia îi datorez foarte multe și pentru care nu există în DEX destule cuvinte de laudă”, spune absolventa noastră. În același an a descoperit și pasiunea pentru dezbateri, dar și-a redescoperit și pasiunea pentru teatru, devenind membru Transparency. Ne-a dezvăluit faptul că, pentru ea, teatrul este extrem de important. Workshopurile de la trupă au învățat-o să își folosească corpul, vocea și expresivitatea, dar și cum să fie persuasivă, să manipuleze, în același timp satisfăcându-și dependența de artă. Însă, deși a jucat de mai multe ori pe scenă, chiar a regizat și a primit numeroase premii în cadrul concursului „Personajele își caută actorii”, nu și-a dorit niciodată să facă o carieră în teatru. „Am vrut să îmi dezvolt abilitățile pentru dezbateri și public speaking”, declară. A participat la șapte conferințe și a prezidat un comitet la o a opta „Asta mă aduce, încă o dată, la MUN-uri. MUN este un acronim pentru Model United Nations. Un MUN este o conferință la care participă elevi și/sau studenți pasionați de dezbateri și politica internațională. Pe același model există și MEU – Model European Union și Model NATO”, explică Ariadna Lungulescu. În total, pe perioada liceului, a participat la șapte conferințe MUN și a prezidat un comitet la o a opta, iar acum se mândrește cu un premiu întâi la Roma ROMUN – cea mai mare conferință MUN din Italia (despre care Deșteptarea a scris la acea vreme, n.r.) și trei premii doi, la Iași și București. „Pot spune că cea mai mare parte a lucrurilor învățate de mine în liceu, cele care îmi vor fi de folos și în viitor, au fost învățate la aceste conferințe și în pregătirea lor. Dacă la școală aș fi putut obține note maxime fără să învăț, la conferințe situația era cu totul alta. Concuram cu elevi și studenți de elită, pasionați și dedicați, care, la fel ca mine, au înțeles că liceul nu contează aproape deloc în dezvoltarea lor viitoare. Așa că au luat atitudine, și-au luat educația în propriile mâini, ca să spun așa, și i-au depășit cu mult pe ceilalți. Da, se poate spune că MUN-urile sunt doar pentru cei pasionați de dezbateri și politică. Se poate spune orice, dar nu înseamnă că e așa cum se spune”, ne-a mai declarat Ariadna. Este de părere că experiența unei conferințe e pentru oricine, ceea ce se întâmplă pe scena politică internațională ne privește pe toți, informația e pentru toți, trebuie doar să știi unde să o cauți. Fiind convinsă de toate aceste lucruri și concentrându-și atenția spre aceste conferințe, în clasa a XI-a a câștigat și o mențiune specială la etapa națională a concursului Public Speaking. „Aici, într-adevăr, este nevoie de puțin talent sau, mai bine spus, de o înclinație pentru vorbitul în public. Este un concurs pentru elevi care nu au frică de scenă, care sunt creativi, elocvenți și carismatici. La acestea se adaugă câteva alte concursuri…”, a mai spus. A demonstrat că se poate „Până aici, ar trebui ca orice persoană familiarizată cu sistemul educațional românesc să observe că niciunul dintre premiile pe care le-am câștigat nu au fost la concursuri sau olimpiade școlare. Să nu credeți că nu am participat la olimpiade! În fiecare an, pe perioada liceului, am fost la olimpiada de Engleză. În condițiile în care în clasa a X-a am obținut o diplomă Cambridge de nivel C2, cel mai înalt nivel posibil, eu nu am ajuns niciodată la proba de baraj din cadrul olimpiadei. De ce? Asta mă întreb și eu, și nu pot întelege de ce uneori pare că unicul scop al sistemului educațional este să suprime entuziasmul elevilor”, mai adaugă. Pe perioada liceului nu a avut media anuală 10 (zece) niciodată, dar întotdeauna a obținut medii puțin peste 9,50. „Statistic și obiectiv vorbind, nimeni nu s-ar fi așteptat să obțin media 10 (zece) la Bacalaureat. Și cu asta ajung la altă întrebare: ce m-a motivat? Parțial, faptul că universitatea King’s College London mi-a impus obținerea unor note minime de 9 (nouă), 9 și 9,50, la cele trei probe scrise ale examenului de bacalaureat. Dar, cel mai important motiv este faptul că sunt o persoană extrem de mândră. Așa că, după toate nedreptățile prin care am trecut, a trebuit să îmi demonstrez mie, dar și lor, că sistemul lor e prost, e vechi, e corupt și nu mai merge așa”, a mai spus ferm. Și a luat 10 (zece) la Bac. „Și ce dacă? Indiferent de cât de tare aș încerca, sistemul rămâne la fel. Orice s-ar întâmpla, chiar dacă experiența liceului mi-a lăsat un gust amar… Mă bucur de binefacerile unui sistem «curat constituțional»”, conchide. Din toamnă, Ariadna Lungulescu va fi studentă la King’s College London, Facultatea de Filozofie, Politică și Drept. Succes! „Nu vreau să-mi continui studiile în România pentru că simt că drumul meu mă duce în altă parte. Nu pot fi acuzată că nu sunt patrioată sau că sunt parte dintr-o generație de tineri care pleacă și nu răsplătește în niciun fel țara care i-a format.

