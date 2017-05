Social Cei patru minori ai bărbatului arestat pentru viol vor fi instituționalizați de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cei patru minori ai bărbatului arestat pentru că și-a violat unul dintre copii, în vârstă de un an și două luni, vor fi preluați într-o formă de protecție de către Direcția Generală de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului (DGASPC) Bacău, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Marian Vătămănescu, purtătorul de cuvânt al instituției. Pentru fetița în vârstă de 4 ani, cel mai mare dintre frați, deja s-a dispus încă de joi internarea în regim de urgență într-un centru de specialitate. ”Ceilalți trei frați sunt internați în spital și nu s-a putut institui o măsură de plasament dar mai mult ca sigur, odată cu externarea lor, se va lua o astfel de decizie, mai ales că mama și-a dat consimțământul”, a declarat Marian Vătămănescu, purtătorul de cuvânt al DGASPC Bacău. Băiețelul de un an și două luni a suferit mai multe leziuni în urma violului la care a fost supus, de tatăl său, și a fost internat, miercuri, în spital. Tot acolo se află și ceilalți doi frați ai săi, un băiețel de trei luni, cu probleme de nutriție, și o fetiță de doi ani, cu viroză respiratorie. Judecătorii băcăuani au decis, joi, arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat, de 26 ani, din municipiul Bacău, acuzat că și-a violat copilul. Fapta a fost sesizată de vecini care au văzut, miercuri, că băiețelul prezintă sângerări anale. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet

