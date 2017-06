Cei mai rezistenţi poştaşi s-au întrecut pe aleile parcului mare de Desteptarea -

Poştaşii băcăuani s-au întrecut, sâmbătă, pe aleile parcului central, în deja obişnuitul marş pe care Oficiul Judeţean de Poştă Bacău îl organizează în fiecare an. Beneficiind de o vreme nesperat de frumoasă, cei peste 20 de factorii poştali au avut de parcurs 7.000 de metri – bărbaţii şi 5.000 de metri – femeile, distanţe incomparabil mai mici faţă de zecii de kilometri pe care, în mod obişnuit, poştaşii îi fac pe jos în fiecare zi, şi nu în condiţii de comfort, ci purtând pe umeri genţile doldora cu zeci de kilograme de corespondenţă sau ziare. Sub încurajările frenetice ale susţinătorilor – colegi, rude, prieteni sau cunoştinţe, alergătorii au parcurs ritmat turele de alei, primii care au terminat competiţia fiind calificaţi la faza naţională a Marşului Poştaşilor. Aleargă, de 18 ani, cu tolba în spate Locul I, la femei, a fost adjudecat de Felicia Moisă, de la Oficiul Poştal Moineşti, o veterană a acestei competiţii, dar şi cea mai titrată. „De pe la 18 ani, cam asta fac. Anul trecut, de exemplu, am avut cel mai bun rezultat – locul I pe ţară. Şi în Turcia, la Balcaniadă, cu echipa României, am luat, la fel, locul I. E greu, pentru că trebuie să ai antrenament. Dar, până la urmă, cu toţii avem de câştigat dacă ne îndreptăm spre sport", a declarat Felicia Moisă, ocupanta primului loc. Locul doi i-a revenit Irinei Horvat, de la Oficiul de Distribuire Bacău, iar locul III, Danielei Tănase, factor poştal la Oneşti (cea mai zâmbitoare dintre participante). La categoria bărbaţi, primul loc a fost câştigat de Silviu Bălăiţă, de la Oficiul Poştal Secuieni (poştaş-sportiv care, la fel, anul trecut, s-a clasat pe locul 5 pe ţară). „Sunt la a 12-a participare, alm mai fost şi la vreo trei Balcaniade şi altele. Sincer, nu mă aşteptam să prind primul loc. Norocul meu e că nu a participat un coleg de la Oneşti – Costel Brânză – care este, într-adevăr, mai bun ca mine. Le recomand tuturor să facă sport ca mine şi cei doi copii ai mei, pentru că, se ştie, este sănătate curată", a spus Silviu Bălăiţă. El a fost urmat, în clasament, de Cristinel Mardare – locul II, poştaş în Dărmăneşti, şi de Nicolae Varvara – Oficiul Poştal Gîrleni. Premiul de popularitate a fost primit de Ciprian Tofan, de la Oficiul Poştal de Distribuire Bacău, care deşi nu s-a urcat pe podium, a reuşit să ducă până la final cursa, mulţumită şi fiicei sale, Măriuca, de doar câţiva anişori, care tot timpul a strigat şi, pe segmente scurte, a şi alergat alături de el, spre deliciul asistenţei. Eforturile alergătorilor au fost recompensate cu premii în bani şi produse cosmetice. Cu ocazia competiţiei, organizatorii au dorit să o evidenţieze cumva şi pe o fostă salariată, Marian Trofin, ieşită de doar câteva zile la pensie, ca semn de recunoştinţă faţă de cei 38 de ani petrecuţi în slujba Poştei Române. Spre final, deşi nu era trecut în program, conducerea Poştei, împreună cu sindicatul salariaţilor, a organizat şi o scurtă probă de alergare pentru copiii concurenţilor şi ai susţinătorilor prezenţi la marşul poştaşilor, la final, toţi micuţii fiind recompensaţi cu prăjituri sau îngheţată, la alegere. „Este o competiţie profesional sportivă, care are loc din 1977. Prin aceast, recunoaştem, de fapt, meritul şi rolul factorilor poştali în cadrul companiei, aceştia reprezentând, alături de oficianţi, cam trei sferturi din totalul angajaţilor Poştei Române. Eu susţin foarte mult competiţia, pentru că este un mod de a promova un climat de normalitate în rândul salariaţilor, de coeziune şi apartenenţă la organizaţie" – Liviu Ciumeti (foto), directorul Oficiului Judeţean de Poştă Bacău