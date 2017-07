Peste 80 de salariaţi ai Poştei Române se vor întrece sâmbătă, 8 iulie, în cadrul etapei naţionale a Marşului Factorilor Poştali. Ajunsă la cea de-a 38-a ediţie, competiţia de tradiţie a operatorului naţional de servicii poştale va avea loc la Drobeta Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi, pe Stadionul Municipal al oraşului. Participanţii sunt câştigători ai ediţiilor judeţene ale competiţiei, ocupanţii primelor locuri urmând a participa, ca în fiecare an, la Balcaniada Factorilor Poştali. „Anul trecut, OJP Bacău a obţinut locul I la femei şi locul 5 la barbaţi. Sperăm ca şi anul acesta să ocupăm podiumul”, a declarat Liviu Ciumeti, directorul Poştei Bacău. Faza naţională a competiţiei va demara de la ora 10.00, la startul concursului aliniindu-se 84 de poştaşi din toată ţara, dintre care 42 sunt femei, acestea urmând a mărşălui pe distanţa de 3.000 metri şi 42 de bărbaţi care vor avea de parcurs un traseu de 7.000 metri. „Miza competiţiei este participarea la Balcaniada Factorilor Poştali, eveniment organizat în fiecare toamnă de către unul dintre operatorii poştali din Balcani. Primii cinci concurenţi la proba masculină şi primele trei concurente la cea feminină vor reprezenta Poşta Română la întrecerea balcanică ce va avea loc în toamnă”, au precizat reprezentanţii Poştei Române. În 2016, la balcaniada organizată în Turcia, poştaşii români au cucerit două medalii de aur, o medalie de argint şi una de bronz. Reamintim că Marşul Factorilor Poştali a debutat în anul 1977, la Bucureşti şi, an de an, aliniază la start, câteva mii de angajaţi ai Poştei Române. 0 SHARES Share Tweet

