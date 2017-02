Ceartă pe pod

Ba tu, ba tu. Nu-i numai un joc de copii, a devenit un mod de a face politică din orice, de a politiza inclusiv culoarea zăpezii, însă nu prin asumarea responsabilităţii, ci, mai ales, prin aruncarea pisicii moarte în curtea vecinului. Nu ştiu cum se întâmplă prin alte judeţe, cunosc, de ani de zile, ce se întâmplă în Bacău.

Indiferent dacă eşti la putere sau în opoziţie, vina pentru orice fleac aparţine celuilalt: ba tu! Mi-am permis de mai multe ori, din acest colţ de pagină, să fac apel către parlamentarii noştri la solidaritate, la asumarea împreună a unor probleme stringente ale judeţului, a unor proiecte care nu au culoare politică. Nu s-a întâmplat nici cu autostrada, indiferent care variantă ar fi, nu a mers nici cu spitalul municipal, nici chiar cu apa băcăuanilor.

Fiecare parlamentar și fiecare partid îşi păzesc propria bostănărie şi interesul meschin individual şi satisfacţia este cu atât mai mare, exprimată public, cu cât capra vecinului (partidului) este deja în moarte clinică.

Trimişii noştri în Parlament se comportă ca nişte copii alintaţi, de parcă ar fi singuri la părinţi, răsfăţaţi de un electorat care şi-a cultivat răbdarea, transformată în lehamite. De mai mulţi ani se dă o luptă surdă între partide pe tema podului de peste Trotuş, obiectiv strategic, care asigură cea mai scurtă şi facilă legătură dintre Vestul şi Estul României.

Podul se rupe, se dărâmă, traficul şi călătorii sunt în pericol, în timp ce partidele de bat în comunicate: eu am spus, noi am propus, voi n-aţi mişcat un deget, eu/noi, noi/eu am făcut, am zis, am propus, voi bateţi câmpii, în loc ca PSD, PNL, ALDE, PMP etc. să-şi trimită parlamentarii pe pod, apoi la Guvern, în Parlament cu o soluţie şi un proiect comun, pentru rezolvarea de urgenţă a Podului de peste Trotuş. Când se va întâmpla oare această minune?