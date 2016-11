Cea mai simpla reforma a invatamântului

De mai bine de doua decenii, societatea româneasca dezbate steril problema reformei in educatie. La fiecare schimbare de guvern, noua echipa de la conducerea Ministerului Educatiei se inhama la câte un proiect de reforma, având grija, ca, mai intâi, sa arunce in aer tot ceea ce au facut cei dinaintea lor.

Asa se face ca au rezultat zeci de reforme care au bulversat sistemul iar elevul din ziua de astazi este mai slab pregatit decât acum 25 de ani. Da, este adevarat, copilul de 10 ani din 2016 stapâneste tehnologiile, stie sa umble cu o tableta, un computer, un telefon mobil. Stie sa obtina informatii dar nu stie la ce sa le foloseasca.

Nu stie sa traga o concluzie dintr-un text citit, nu stie sa analizeze logic o fraza, nu stie sa faca diferenta intre o stire reala si una falsa. La fiecare reforma a educatiei ni se spune ca elevul trebuie pregatit pentru piata muncii; deci nu are nevoie de cultura generala, ci trebuie sa invete cât mai de tânar o meserie.

Mie mi se pare putin deplasat: scoala trebuie sa-l pregateasca pe elev pentru viata, nu sa-l invete doar sa bata un cui sau sa dea cu bidineaua. Iar in educatia pentru viata trebuie sa intre si cultura generala care-l va invata pe elev sa interpreteze semnalele societatii. Care nu-l va face pe elev sa devina sclavul vreunui cult foarte atent sa-i ia banii sau a vreunui obscur grup pseudo-stiintific care-l va convinge sa nu-si vaccineze copilul.

Scoala trebuie sa-l invete pe elev sa gândeasca, sa analizeze, sa traga concluzii care sa-i permita sa ia cele mai bune decizii intr-o problema, fie ca e vorba despre familie, fie ca e vorba despre un vot. In paranteza fie spus, scoala de astazi degeaba se straduieste sa-l invete pe elev o meserie, mai intâi trebuie sa-l invete alfabetul.

Asadar, pâna se va decide o alta reforma – minune, eu am o propunere: luati manualele si programa de dinainte de 1989, scoateti paginile ideologice din Istorie si Literatura si invatati-i pe copii carte. Eliminati toate manualele alternative care nu sunt facute decât pentru a-i imbogati pe câtiva editori. In plus, renuntati la a mai face Matematica sau Româna in orele de sport sau dirigentie; limitati la sase numarul de ore ale unui elev, eventual cu un program de la 8.00 la 14.00, nu de la 7.30 cum se practica in multe scoli.

Ia incercati si reforma asta!

