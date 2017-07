Cea mai mare fabrică de panel din lume funcționează la Comănești

Preluată de grupul Holzindustrie Schweighofer (HS) în anul 2010, fosta fabrică de panel din Comănești a devenit, după investiții succesive, care au ajuns la peste 25 de milioane de euro, cea mai mare fabrică de panel din lume care funcționează într-o singură locație. Aceasta este Holzindustrie Schweighofer Baco și are o capacitate de producție de panel și de panouri de cofraj de 145.000 mc pe an.

Holzindustrie Schweighofer Baco provine din fostul combinat de prelucrare a lemnului din Comănești și din ceea ce a rezultat după investițiile făcute aici, în 1999, de grupul finlandez Metsaliito, adică Finforest Baco Production. În anul 2010, fabrica avea doar 400 de salariați, care realizau o producție de numai 39.000 mc de panel și de panouri de cofraj. Acum – spune directorul general al Grupului HS România, Dan Bănacu – fabrica din Comănești face parte dintr-un grup de cinci fabrici ale investitorului austriac în România, trei fabrici de cherestea deschise în Sebeș, Rădăuți și Reci și o fabrică de panouri de lemn stratificat în Siret.

Tehnologie de ultim nivel

Fabrica din Comănești are peste 700 de salariați, dar alți 3.000 de oameni din sectoare adiacente depind de existența ei.

Am vizitat, zilele trecute, această fabrică și am văzut gradul de modernizare tehnologică la care a fost adusă. Fabrica prelucrează numai cherestea care nu poate fi valorificată superior (doar lemn de rășinoase), din care rezultă panelul. „Panelul – ne-a explicat directorul fabricii, Mihai Alexandru Agache – este un panou multistratificat acoperit cu diferite materiale. Aici nu prelucrăm bușteni, ci numai cherestea, căreia i se adaugă plusvaloare”. Panourile de panel sunt folosite în industria mobilei, la amenajări interioare și în construcții, iar valoarea adăugată este de circa 250 – 300 de euro pe metrul cub de materie primă. Produsele ajung în 40 de țări de pe cinci continente.

Însă din rumegușul rezultat se fabrică peleți – material ecologic de încălzire.

Bani pentru comunitate

Fabrica din Comănești are și o implicare socială considerabilă în comunitate. Primarul Viorel Miron spune că această contribuție se vede în reabilitarea și dotarea spitalului orășenesc, dar și a unor școli din Comănești și Moinești și a Clubului Elevilor din Comănești. La Moinești funcționează, de un an, o clasă profesională cu 28 de elevi, înființată de HS Baco, iar asociația Habitat for Humanity din zonă a beneficiat și ea de sprijin pentru construirea și renovarea a zeci de locuințe sociale în Moinești și în Bacău.

Salariații fabricii – mai spunea Mihai Alexandru Agache – beneficiază și de echipamente de protecție, de bonuri de masă, de transport gratuit și de asigurări de sănătate pentru analize medicale, intervenții chirurgicale, tratamente medicale etc.