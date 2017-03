Sport Ce vine după patru? Știința Bacău- VCM Piatra Neamț (sâmbătă, ora 17.00, Sala Sporturilor) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Voleibaliștii Științei Bacău sunt de neoprit în ultima vreme. Grație succesului repurtat etapa trecută, pe terenul Caransebesului, au ajuns la patru victorii la rând, dintre care trei la scor de tie-break. La orizont se profilează un nou succes. De data aceasta, unul de trei puncte. Și asta pentru că sâmbătă după-amiaza, în Sala Sporturilor vine VCM Piatra Neamț. „Lanterna roșie”, cu o singură victorie în cont. Ce meci poate fi mai ușor decât acesta? „Noi, ca antrenori, ne facem mereu probleme. Inclusiv înaintea unui meci precum cel cu Piatra Neamț. Eu sper, însă, ca echipa să-și mențină tonusul si să ne continuăm șirul izbânzilor”, a declarat antrenorul băcăuanilor Cornel Păduraru. Cu încă trei puncte luate sâmbătă, Știința ar putea urca încă un loc in clasament. Și ar putea pregati cum se cuvine, marele meci de miercuri, tot acasă, și tot de la ora 17.00, contra campioanei SCM U Craiova. Clasament 1. Steaua București 19 15 4 50-20 45p.

2. VM Zalău 19 15 4 49-21 44p.

3. SCM U Craiova 19 15 4 48-17 43p.

4. Arcada Galați 19 15 4 48-24 43p.

5. Tricolorul Ploiești 19 13 6 44-28 37p.

6. CSM București 19 11 8 40-31 34p.

7. VC Caransebeș 19 7 12 31-42 22p.

8. Explorări B. Mare 19 6 13 31-43 21p.

9. Știința Bacău 19 7 12 29-44 20p.

10. Unirea Dej 19 5 14 27-48 17p.

11. U Cluj 19 4 15 19-48 13p.

12. VCM P. Neamț 19 1 18 8-56 3p. Programul complet al etapei a 20-a (4 martie): Tricolorul Ploiești- Unirea Dej, Steaua- U Cluj, VM Zalău- CSM București, Explorări Baia Mare- VC Caransebeș, Știința Bacău- VCM Piatra Neamț, SCM U Craiova- Arcada Galați (se joacă pe 5 martie, de la 13.45/ Digisport). 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.