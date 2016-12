Contrasens Ce va face Iohannis? de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Românii fac, în mod tradițional, politică în două locuri: la cozi și la mesele din familie, indiferent de pretextul care i-a adunat: praznic, onomastică sau o sărbătoare religioasă. Cum cozile au cam dispărut, a rămas, în cazul care ne interesează, masa de Crăciun la care a participat familia extinsă. De aceea, dacă președintele Iohannis s-a gândit că o amânare a desemnării premierului îi va folosi, a gândit prost; orice rezultate vor scoate serviciile din joben, orice încercare de compromitere a doamnei Shhadeh va fi percepută ca o intenție de refuz a acceptării rezultatului votului popular. Lucru care s-a mai făcut cel puțin în două situații până acum, o a treia întoarcere a votului riscând să declanșeze ori proceduri de suspendare a președintelui, ori, mai rău, demonstrații de protest. Suspendarea lui Iohannis se poate face rapid, PSD și ALDE controlează cele două camere ale Parlamentului iar un eventual referendum pentru demitere nu mai are nevoie de prezența a cel puțin jumătate din numărul alegătorilor de pe liste, ci de votul majorității simple a participanților. Suspendarea înseamnă că președintele Senatului – Tăriceanu – va deveni președinte interimar care va putea să desemneze premierul fără nici o problemă. Prin urmare, președintele nu prea are spațiu de manevră în această chestiune și, dacă nu apare ceva absolut senzațional, va fi nevoit să desemneze ca premier persoana propusă de PSD și ALDE. Dacă nu o va face, riscă suspendarea și demiterea, dacă inventează motive pentru a respinge candidatura (deși nu are o asemenea atribuțiune) riscă să-și ridice în cap românii și să piardă și puțina popularitate care i-a mai rămas. Este clar, însă, că perspectiva unui al doilea mandat pentru Iohannis a cam dispărut. Nu trebuie să uităm nici faptul că problemele cu Justiția în legătură cu unele din casele sale atârnă greu. Și din perspectiva unei posibile condamnări a soției sale, dar și din perspectiva unui posibil șantaj la care ar putea fi supus. 2 SHARES Share Tweet

