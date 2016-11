Social Ce trebuie sa stim despre alegeri? de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

În contextul organizării alegerilor parlamentare din 11 decembrie, Ministerul Afacerilor Interne desfășoară, la nivel național, campania de informare cu privire la principalele prevederi legale referitoare la exercitarea dreptului de vot „Alege să fii corect!”. Astăzi, 28 noiembrie a.c., polițiști, jandarmi și pompieri din Județul Bacău au organizat o acțiune de informare a cetățenilor aflați în zona Autogara Bacău. Băcăuanii au primit materiale de informare, aflând pe această cale noțiuni de legislație electorală, care sunt faptele ilicite și pedepsele aplicabile. DE ȘTIUT Am drept de vot? Da, dacă ai 18 ani împliniți și nu ți-a fost interzisă exercitarea acestui drept prin hotărâre judecătorească definitivă. Unde votez? La secția de votare la care ești arondat sau, dacă te afli în alta localitate din județul de domiciliu, la orice secție de votare, pe lista suplimentară. Cum pot vota? Cu cartea de identitate, cu buletinul de identitate sau cu pasaportul diplomatic ori de serviciu. Contravenții electorale

• Continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia (10 decembrie ora 07.00) – se sancționează cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei.

• Sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor la sediile secțiilor de votare, să voteze sau să nu voteze un candidat sau o anumită listă de candidați- se sancționeaza cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei.

• Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afișate sau a oricăror altor afișe ori anunțuri de propagandă electorală tipărite – se sancționează cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei. Infracţiuni electorale: • Oferirea sau darea de bani, bunuri sau de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat – se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi cu interzicerea exercitării unor drepturi. • Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales – se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani; • Utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals – se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani; • Fapta persoanei care votează prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător – se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani; Mai multe informaţii utile pot fi accesate pe pagini campaniei http://www.mai.gov.ro/index-campanie.html de pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.