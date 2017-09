Advertorial Ce tipuri de cizme fără toc purtăm în 2017 de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cizmele fără toc sunt de multă vreme un sinonim al confortului termic şi al siguranţei în mers. Calapodul şi materialul de fabricaţie le-au statornicit funcţionalitatea, iar aspectul, culoarea, textura şi aplicaţiile le-au desăvârşit nota de eleganţă şi le-au confirmat modernitatea. Ele sunt probabil cel mai prolific item vestimentar migrator. Multiplele categorii de cizme fără toc existente acum în oferta pieţei de încălţăminte sunt o dovadă în acest sens. Strategia lor de dezvoltare a fost simplă: au prevenit intruziunea tocului prin beneficii greu de egalat şi s-au mişcat cu lejeritate şi profesionalis pe toate fronturile de interes ale vieţii umane. La ora actuală, criteriile care se iau cel mai frecvent în calcul spre compartimentarea acestei categorii sunt materialul din care sunt fabricate şi destinaţia lor. Aşadar, în funcţie de resursa de producţie şi nivelul de acoperire al siluetei piciorului, cizmele fără toc sunt actualmente disponibile în variante din piele naturală, cu opţiunea lăcuită sau piele ecologică, ambele cu subvarianta prelucrării pe revers şi alternativa determinantului de imagine: scurte, medii sau lungi. Apoi, în funcţie de obiectivul specific pentru care au fost proiectate, modele fără toc au fost consacrate aproape întegral în cizmele de zăpadă, în mare măsură în cizmele de cauciuc, şi parţial, la concurenţă cu tocul minim şi mediu, în variante biker şi western. Pe teritoriul cizmelor de piele fără toc, arma imaginaţiei e singura de care ai nevoie pentru a deveni regină pe viaţă. Secretul succesului constă în a da chip tuturor detaliilor din visul outfitului tău, pe care azi mijlocim să-l laşi să fie unul viu colorat. În nuanţele consacrate de alb şi negru, cizmele fără toc pot fi integrate mult mai uşor într-o gamă multiplă de ţinute. De regulă opţiunea cea mai la îndemână ţine de stilul vestimentar gotic, îmblânzit cu piese casual de maxim confort. Totuşi cizmele de piele colorate au harul lor neîntrecut de a te pune în valoare şi niciodată nu e prea târziu să le accepţi provocarea. O pereche de cizme fără toc până la extremitatea rotulei, într-o puternică nuanţă cărămizie, de pildă, cu vârful şi partea posterioară a călcâiului în negru lăcuit poate face un mix de poveste cu o rochie neagră, mini, simplă, ajustată perfect pe corp, într-un look street style absolut special, pe care îl poţi converti oricând apoi într-o apariţie perfect inspirată în mediul office sau, în aceeaşi seară, într-una de mare efect la întâlnirea cu iubitul tău, în restaurantul vostru favorit. Să mai adăugăm doar, pentru a te convinge pe deplin de avantajele alegerii tale, că absenţa tocului la cizme îţi va permite să te întorci în pas lejer de plimbare, până acasă, ori să zăboviţi chiar într-un alt local, după ce aţi degustat meniul preferat. O atenţie specială merită cizmele din piele întoarsă, pentru că materialul, cunoscut în modă sub denumirea de suede e o tendinţă veche, reînnoită cu câţiva ani în urmă, care a căpătat valenţe foarte zglobii şi feminine şi se poartă atât în sezonul rece, cât şi în cel cald. Singura clauză de stil a încălţămintei din piele întoarsă este aceea că ea nu se poartă alături de un alt accesoriu din aceeaşi nuanţă sau din acelaşi material. În variante fără toc, cizmele lungi din piele întoarsă, în nuanţe nude, ce admit garnituri simple de şireturi, barete şi catarame sunt o opţiune excelentă în sezonul cald, pentru că sunt şi comode, şi versatile. O rochie cu print floral şi un cardigan care poate fi înlocuit chiar cu o jachetă din denim sau pantaloni scurţi şi un top deosebit, dacă dai credit muncii lor de echipă s-ar putea întrece să le ţină companie, spre încântarea ta. Foarte multe dintre modelele de cizme în stil gladiator sunt şi ele executate fără toc. Aşa că te poţi bucura comodă de felul în care designerii au reinventat modelul de încălţăminte romană. Primăvara şi vara, culoarea neagră e de efect: alege un model cu barete multiple, fiindcă e ideal lângă o rochie în dungi alb-negru sau în nuanţe neon, dacă vrei ca pasul tău să stârnească priviri admirative şi când torpila soarelui e în toi. De asemenea, când e de înfruntat zăpada abundentă, opţiunea cea mai inspirată înclină firesc tot spre cizmele fără toc. Tocul nu e un accesoriu prieten cu întinderile albe şi alunecoase, dar frigul care se suprapune nu trebuie neapărat să oblige la depăşirea graniţelor fashion-ului, pentru că există suficiente modele de cizme de zăpadă care-ţi pot permite să te îmbraci cu stil. Pe lângă faptul că sunt confortabile, călduroase, impermeabile şi au talpă aderentă, cizmele de zăpadă sunt fabricate din mai multe tipuri de materiale: piele, blană sau fâş, având talpa de obicei din cauciuc, pentru că e foarte rezistent. Totuşi, cu puţin bun-gust, alegerea lor nu trebuie să se facă renunţând complet la pretenţiile de stil. Culoarea, specificul de croi al calapodului, calitatea blănii, rolul decorativ-funcţional al şireturilor sunt detalii care merită a fi luate în calcul pentru a nu permite iernii să compromită total regulile de joc ale eleganţei. Aşadar, ca să nu simţi că ai fost nevoită să ignori aspectul estetic în favoarea confortului termic, asortează aceste tipuri de cizme cu blugi skinny sau colanţi şi poartă-i cu pulovere lungi, care depăşesc zona coapselor. Pe lângă aceasta, dacă ne gândim bine, în sezonul rece, confortul în spaţiul urban aproape că a fost redus la un singur model de încălţăminte, acela al renumitului brand australian UGG. Într-adevăr, ugurii sunt modelul care a lansat noua tendinţă în versatilul stil city chic. În paletele cromatice ale momentului, cu modele texturate şi aplicaţii, cizmele UGG sunt un model extrem de versatil, ce poate fi purtat cu jeansi skinny, pulovere supradimensionate şi jachete din piele sau chiar sacouri. Deşi, în modă, de obicei tendinţele nu echivalează cu o garanţie a confortului, ugurii sunt excepţia care confirmă regula. Impermeabile, comode, casual şi atât de în trend, ugurii sunt de departe cea mai inspirată investiţie de sezon. Cu aspectul lor masculin, rebel, cizmele biker sunt un alt articol de încălţăminte cu talpă joasă care, în pofida stilului care le-a impus, nu mai sunt azi doar un apanaj al ţinutelor rock-chic. Ele pot fi purtate şi într-o venă minimalistă, alături de o haină cocon şi o rochie tricotată, dar pot fi incluse şi într-un look inspirat de stilul grunge, în compania unei fuste tartan şi a unui cardigan supradimensionat. Lungi sau scurte, cizmele de cauciuc sunt itemul în trend care rezistă ploii. Dacă starea vremii te predispune la un sentiment de amar lăuntric, tot ce ai de făcut pentru a-ţi înveseli ziua este să pui alături de îndrăgiţii tăi pantaloni de piele, un tricou şi un trench sau chiar blugii favoriţi, împreună cu un pulover simplu şi un palton. Prudenţa nu-şi are locul aici: la fel de stilată vei rămâne şi dacă le ataşezi fuste şi cămăşi din denim, jachete de piele sau rochii cu print floral. Dacă nu ar fi făcut carieră intrusul accesoriu, cizme fără toc ar fi fost un apelativ care ascundea un pleonasm. E firesc, e de la sine înţeles ca vremea rece cu întreg cortegiul de rigoare să necesite recursul la o încălţăminte călduroasă, confortabilă, comodă şi sigură, adică parametri perfecţi de identitate ai cizmelor fără toc. Dar aşa cum tocurile au invadat membri de familie susceptibili, cizmele fără toc nu s-au mulţumit să domine un întreg sezon care le-a consacrat drept cel mai vânat articol de încălţăminte. Învinse de mirajul popularităţii, ele au invadat fără cruţare, în cea mai trendy notă a momentului, outfituri de toamnă, de primăvară, inclusiv de vară. Ba chiar s-au amestecat cuminţi şi versatile în mai toate stilurile vestimentare, aşa că azi prezenţa lor în garderoba unei femei a devenit un must have.

