Coșul de fum, din punctul de vedere funcțional, este o componentă importantă a instalației termice. Din aceasta cauza, atunci cand se dimensioneaza un cos de fum, trebuie sa se tina cont de caracteristicile sursei la care va fi racordat dar si de detalii referitoare la elementele constructive ale imobilului. Pentru a putea ține cont de toate variabilele prevăzute de normele europene e important să chemați în ajutor specialiști în domeniu și să optati pentru produse profesionale. Din dorința de a asigura protectie, Schiedel produce o gamă variată de coșuri de fum de ceramică sau inox, cu o rezistență mare în timp, care garantează o bună funcționare a sistemului de încălzire ales, dar are grijă și de sănătatea familiei tale și a mediului înconjurător. Sistemele de coşuri de fum ceramice sunt alese pentru siguranţă în exploatare şi durabilitate ridicată. Performanţele acestor tipuri de coşuri de fum sunt reprezentate de rezistenţa la condensul acid, rezistenta ridicata fata de şocurile termice și etanseitatea sporita . Siguranţa în exploatare pe termen lung este obținută prin – impermeabilitate fata de apa ( indiferent ca avem in vedere apa de ploaie, ninsoare etc ), gaze de ardere şi condensul aparut in interior care are un caracter puternic coroziv -stabilitate dimensionala Sistemele de cosuri de fum din inox Schiedel sunt fabricate după o tehnologie avansată și dispun de o soluţie de îmbinare performantă a tubulaturii, dar şi de o accesorizare complexă. Gama Schiedel de coșuri de fum de inox aduce pe piață sistemul de cos de fum PERMETER. Acesta dispune de un perete dublu cu secţiune circulară, este un sistem de coș de fum destinat evacuării gazelor de ardere provenite de la șeminee sau sobe care functioneaza pe baza de combustibil solid. Peretele exterior se livrează standard vopsit în culoarea negră, și este fabricat din oțel galvanizat vopsit în câmp electrostatic, lucru ce îi conferă o rezistență mărită la zgârieturi. Temperatura maximă admisă a gazelor de ardere este de 450°C. Coşurile de fum din inox reprezintă o soluţie avansată pentru evacuarea gazelor arse și pot fi folosite atât în aplicaţii industriale cât şi civile. Avantajele de care beneficiezi în urma folosirii unui coş de fum din inox sunt: • – elemente componente cu precizie ridicată

• – greutate proprie redusă

• – volum de montaj redus

• – manoperă şi durată de execuţie redusă

• – rezistenţă la umiditate şi coroziune chimică deosebit de ridicată. Un aspect foarte important de luat in calcul in alegerea cosului de fum este o corelare intre diametrul de evacuare a sursei de caldura si diametrul cosului de fum care nu trebuie sa fie mai mic decat cel al sursei de caldura. Un cos de fum profesional trebuie să fie montat de oameni specializați, pentru a beneficia de siguranta si o extra garantie in timp. Apelează cu încredere la unul dintre distribuitorii autorizati Schiedel prezenti in fiecare judet din Romania, dacă vrei un coș de fum de calitate, rezistent în timp si care sa confere funcționare la un randament energetic maxim a surselor de căldură prin asigurarea unui tiraj optim. Sistemele de coşuri de fum Schiedel crează premizele unui confort termic şi ale unei atmosfere plăcute în locuinţa dumneavoastră. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.