Majoritatea documentelor descoperite sunt de la începutul anilor '50 și se referă, în special, la construcția și evoluția fabricii de avioane din Bacău. Desigur, este vorba doar de documentele declasificate, cele pentru care specialișii agenției garantează că nu mai au importanță operativă. Nu avem de unde ști ce alte secrete se ascund în arhivele CIA. Chiar și așa, putem trage o concluzie: pericolul spionilor nu era o invenție a comuniștilor. O alta concluzie este că, în ciuda propagandei, contra-spionajul românesc era cam varză. Fabrica de avioane Un document clasificat ca SECRET și datat 13 martie 1952 informa că în județul Bacău sunt pe cale să fie construite două aerodromuri militare – unul în dreapta căii ferate Bacău – Adjud, în partea opusă fabricii Letea și celalălat lângă Răcăciuni. Peste numai câtave zile, pe 19 martie, un alt raport confidențial informa că „la 2 mile sud de Bacău, între Bistrița și șoseaua Bacău – Focșani, circa 2000 de muncitori lucrează la ceea ce se numește Șantierul de Construcții AR4". Raportul se încheia cu concluzia că se construiește o mare bază aeriana. La 9 decembrie 1960 CIA are deja un raport complet despre ceea ce se întâmplă la fabrica de avioane din Bacău. Se știe ca aici lucrează 1150 de persoane, din care 100 sunt ingineri. Fabrica asamblează Mig 17 după ce s-a ocupat de MIG 15. In ceea ce privește MiG-urile 19, care staționează la Deveselu, acestea au ajuns la URA abia în luna martie 1960. Raportul mai specifică o seamă de lucruri aparent minore: mașinii radio militare care a fost parcată la capătul pistei i se spune „Zebra", fabrica nu are adăpost anti-aerian iar sirena de alarmă este montata pe turnul de apă din mijlocul fabricii. Există o lista cu numele șefilor de compartimente – pe asistentul mecanicului șef îl cheamă Gogu, materialele clasificate sunt în grija căpitanului Munteanu, pe șeful laboratorului chimic îl cheamă Leon. Raportul are atașată o planșa cu amplasarea fiecărei clădiri și cu destinația fiecărei încăperi.

